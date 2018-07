Nejdelší etapu Tour vyhrál v závěrečném spurtu Groenewegen

Sedmou a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál Dylan Groenewegen. Za nizozemským cyklistou v hromadném spurtu v Chartres dojel druhý Kolumbijec Fernando Gaviria, třetí skončil slovenský mistr světa Peter Sagan. Žlutý trikot nadále drží Belgičan Greg Van Avermaet.

Pětadvacetiletý Groenewegen v závěrečném finiši 231 km dlouhé etapy dobře načasoval útok a Gaviriu i Sagana připravil o možnost připsat si třetí vítězství na probíhající Tour. Sám zaznamenal druhý triumf na slavném závodě, na kterém loni ovládl závěrečnou etapu v Paříži.

"V předchozích etapách jsem se necítil moc dobře, ale říkal jsem, že se budu rozjíždět pomaleji," řekl Groenewegen. "Dneska to bylo od začátku super. Asi 200 metrů před cílem jsem to zkusil a vyšlo to. Doufám, že ještě nějaké vítězství přijde, protože nohy na to mám," přidal.

Žlutý trikot vedoucího jezdce průběžného pořadí udržel Van Avermaet a díky bonifikaci na sprinterské prémii zdvojnásobil náskok před druhým Britem Geraintem Thomasem na šest sekund.