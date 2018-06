Nic jsme nepodcenili, Dukla nemá konkurenci, chválil Helešic

Dominance veslařů pražské Dukly na Primátorkách pokračuje i po letošním ročníku, který Pražané znovu s velkým přehledem vyhráli. Stalo se tak již po devětatřicáté v řadě a v příštím roce budou útočit na jubilejní 40. vítězství. Letos dovedl Duklu k výhře jako veslovod Lukáš Helešic.

"Osobně ale výhry a série neřeším. Jen dokud budu v Dukle, tak nechci být ten, který přeruší dlouhou šňůru, ale naopak ten, kdo ji natáhne," řekl Helešic.

Veslařům Dukly se povedl úctyhodný kousek. Obsadili totiž všechny tři místa na stupních vítězů. Po semifinále to ovšem vypadalo na to, že by se i závodníkům jiného klubu mohlo podařit proklouznout na medailové pozice.

"Díval jsem se na jejich semifinále, ale musím říct, že mě to nechalo chladným. My jsme v semifinále jeli asi do půlky naplno a pak jsme šli s frekvencí níže, takže loď nejela tak rychle," přiznal Helešic a poukázal i na fakt, že v této jízdě bojovaly o postup do finále až do cíle hned čtyři posádky.

Ve Finále šlo o závod, který byl možná až překvapivě jednoznačný. Hlavní loď Dukly vyhrála s velkým náskokem, do kterého se dostala hned po startu. "Bylo to skvělé. Nic jsme nepodcenili, pomohly nám i dva závody předtím (rozjížďka a semifinále). Dali jsme to dohromady, řekli si, co kde zlepšit a ve finále už to šlo bez chyby," pochvaloval si Helešic.

"Nikdo nikam nespěchal, loď se musí rozjet jako lokomotiva a pak se to hrne dopředu. Loď se rozjede a má úžasnou rychlost. Nikoho jsme nenechali na pochybách. Dukla je v chlapech bez konkurence," doplnil člen elitní české dvojky bez kormidelníka.

Podle původních informací měl být veslovodem posádky stejně jako před rokem Matyáš Klang, který si připsal již šestou výhru. Ve všech jízdách ale udával tempo Helešic. "Bylo to špatně napsané. Loni jsem dal Matyášovi přednost, ale letos jsem řekl, že bych do toho šel. Na dvojce jsem se přesunul na háčka, takže síly tam jsou a mohl jsem si to dovolit," vysvětlil Helešic.

Elitní čeští veslaři závodí na osmách prakticky jen na Primátorkách a tradiční pražský závod si užívají. "Je znát, jak vše odsýpá. Je těžší loď rozjet, ale když se to povede, je to úžasné," řekl Helešic.

Přestože podle tradice členové posádky házejí do vody jen premiérové vítěze, kterými letos byli Jan Potůček, Matěj Tikal a Jakub Grabmüller, nakonec se této pocty dostalo i Helešicovi. "Je pravda, že voda by mohla být trošku čistší, ale za tu chvilku se nikomu nic nestane," uvedl Helešic.