Novým lídrem Vuelty je Yates, v horách znovu kraloval King

Americký cyklista Ben King si dojel v 9. etapě pro druhé vítězství na letošní Vueltě. Do čela závodu se posunul Brit Simon Yates a vede o sekundu před Španělem Alejandrem Valverdem.

King stejně jako v úterý ovládl etapu s cílem na vrcholu. Do lyžařského střediska La Covatilla přijel s náskokem 48 sekund před Nizozemcem Baukem Mollemou poté, co se utrhl ze skupiny uprchlíků. Mollema ho stíhal marně a musel se zde spokojit s druhým místem stejně jako před sedmi lety.

"Už to první etapové vítězství byl splněný sen. Vyhrát etapu na Grand Tour byl hlavní cíl v mé kariéře a je fajn, že se mi dneska povedlo ukázat, že to předtím nebyla náhoda," uvedl King. "Nikdy v životě jsem tolik nezkusil. Pořád mám hlavu trochu zastřenou, ale určitě mi brzy dojde, co jsem dokázal," řekl devětadvacetiletý Američan, který je celkově na 18. místě.

Červený trikot lídra ztratil po čtyřech etapách Francouz Rudy Molard, který v neděli na nejlepší nestačil a ztratil přes šest minut. Na prvním místě ho vystřídal Yates, který dojel devátý necelé tři minuty za Kingem a následován Valverdem. Na průběžnou třetí příčku se dostal Kolumbijec Nairo Quintana. Dosud nejlepší výsledek zaznamenal Jan Hirt, který obsadil v etapě 22. místo. Celkově mu patří 102. příčka. V pondělí je na programu první volný den.