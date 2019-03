O Spilkovou je zájem. Finance má na sezonu zajištěné

Golfistce Kláře Spilková se naplno rozjíždí první sezona na americké sérii LPGA. Turnaj ve Phoenixu, který startuje ve čtvrtek, i všechny následující bude podle svého manažera Petra Žáka hrát s jistotou, že má rok z osmdesáti procent finančně zajištěný a může se soustředit jen na výkony. Vstup první české hráčky na okruh LPGA přilákal podle Žáka velký zájem partnerů.

V uplynulých sezonách měla Spilková kartu na Ladies European Tour a sezona ji stála čtyři až šest milionů korun. Pro letošek si zajistila možnost startovat pravidelně na LPGA a podle Žáka finanční náročnost stoupne až na osm milionů. "Chtěli jsme zajistit osmdesát procent sezony, což se nám teď víceméně podařilo. Zbytek necháme na tom, jak bude Klára hrát," řekl Žák v rozhovoru. "To byla naše strategie, aby na Kláru nebyl na turnajích tlak, že někde musí hrát kvůli penězům."

Už jen úspěch v kvalifikaci LPGA a postup na prestižní okruh přinesl marketinkový ohlas. "Dokud hrála evropskou túru, tak to bylo fajn, ale tohle je úplně jinde," uvedl Žák. O Spilkovou měli zájem ze společnosti, která podporuje i vítěze Masters Angličana Dannyho Willetta. "Museli jsme bohužel odmítnout, jelikož by byl střet zájmů v rámci našich partnerů. Ukazuje to, že trh a sledovanost v Americe jsou někde jinde, ale nečekal jsem, že se tak rychle přihlásí významná firma," doplnil Žák.

Spilková si drží své stálé partnery, má podporu golfové federace a je členkou pražské Dukly. Manažer ještě plánuje do portfolia doplnit další sponzory. "Máme volné dvě tři pozice pro obchodování. Vnímáme, že o Kláru začíná být zájem a rozhodli jsme se vyčkávat a ne za každou cenu hrnout partnery," řekl Žák. Věří, že se Spilková na LPGA usadí a dalším vrcholem bude i příští rok olympiáda v Tokiu.

Zisky z turnajů finančně zajistí jen ty nejlepší. Nelly Kordová za triumf na Australian Open brala 195 tisíc amerických dolarů, přes čtyři miliony korun. Spilková ale na stejném turnaji neprošla cutem a v položce příjmů má nulu. "A letenky do Austrálie stály okolo 400 tisíc korun," podotkl Žák. Spilková potřebuje na hřišti caddieho Martina Konečného a v Americe za ní byl před turnaji kouč Lukáš Martinec.

Proto je důležité mít sezonu zajištěnou předem. Navíc bylo potřeba Spilkové před vstupem na americkou půdu vytvořit zázemí. Byt si hráčka pronajala v Sarasotě na Floridě. "To přijde na tři čtvrtě milionu až milion korun, ale musí se tam cítit jako doma, protože tam nejela na výlet, ale hrát naplno americký golf."

Manažerem Spilkové je Žák třetím rokem. Při shánění sponzorů mu pomáhá, že první česká vítězka profesionálního turnaje na LET nabízí partnerům víc než jen možnost spolupráce s úspěšnou golfistkou. "U Kláry si klienti chválí, že je ochotná, příjemná a přirozená. To je pro jednání nesporně velká výhoda," pronesl Žák.