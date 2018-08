O titul soutěžily jezdecké naděje. Jejich úroveň nesmírně stoupla

O mistrovské tituly bojovali v závěru minulého týdne jezdci na pony v drezuře a v parkurovém skákání. Areál ve Zduchovicích viděl výtečné výkony nadějí českého jezdeckého sportu.

"Úroveň nesmírně stoupla," pochvaluje si letošní domácí šampionát Jana Rosická, předsedkyně pony komise České jezdecké federace. "I přítomní zahraniční rozhodčí nám při mistrovství říkali, že u nás máme řadu velice kvalitních dětí a poníků," doplňuje Rosická.

Rostoucí úroveň ostatně potvrzují rovněž čísla. "V drezuře stoupá procentuální výsledek těch nejlepších, vítězové si běžně připsali kolem osmašedesáti až sedmdesáti procent," říká Rosická. "Vysokou úroveň měly i skokové soutěže, vždyť třeba ve skupině jezdců od 11 do 13 let se o zlato rozeskakovalo v kategorii B šest a v kategorii A dokonce devět dvojic. Některé výkony byly v obou disciplínách opravdu obdivuhodné," dodává.

Jako jeden z mnoha příkladů jmenuje šéfka pony komise Kláru Hlaváčkovou. Ač teprve desetiletá, startovala ve skoku ve vyšší věkové skupině (11 - 13 let) a získala medaile v A i B kategorii. Navíc se představila také v drezuře. "Obou disciplín se zúčastnilo ještě pár dalších dětí. Není to příliš časté, ale tuto všestrannost velice vítáme. Děti se v tomto věku nemusí tak úzce specializovat, mohou se rozhodnout později," vysvětluje Rosická.

V drezuře se letos jezdci na pony představili i v kategorii Master. "Je to proto, aby měli možnost jezdit evropské úlohy i na domácí půdě a nejen v zahraničí. Pro psychiku dětí může být nesmírná zátěž, pokud by je měly jezdit rovnou na evropských závodech. Kategorie Master je připravuje pro reprezentaci a mezinárodní závody, kde se opravdu jezdí úlohy na úrovni mistrovství Evropy," upozorňuje Rosická.

Velké oblibě se ve Zduchovicích těšily také soutěže družstev ve skocích. "Zavedli jsme je loni poprvé a rychle se staly velice populární. Jsou to divácky i jezdecky hodně atraktivní závody, navíc u dětí podporují týmového ducha a motivují je k ještě lepším výkonům," uzavírá Rosická.

Výsledky mistrovství ČR pony ve skocích

14 - 16 let: 1. Jana Táboříková (Kara 261), 2. Natalie Veberová (Mino), 3. Denisa Trnková (Extreme Lucky).

11 - 13 let, kat. A (pony do 135 cm): 1. Rozálie Sovová (Fík 2), 2. Ema Bulíčková (Maruše), 3. Klára Hlaváčková (Goldbär). Kat. B (pony 136 - 148 cm): 1. Eliška Petrusová (Kačenka 1), 2. Klára Hlaváčková (Cheyenne), 3. Anna Abtová (Nantano B.B.).

8 - 10 let: 1. Anna Kykalová (Sunny Boy 1), 2. Kristýna Veverková (Sankao Alegres), 3. Vanessa Bahledová (Myšlenka).

Družstva - kat. A: 1. Severní Morava, 2. Východní Čechy 1, 3. Praha 2. Kat. B: 1. Střední Čechy, 2. Praha 2, 3. Praha 1.

Výsledky mistrovství ČR pony v drezuře

Master (11 - 16 let): 1. Anna Procházková (Nice Guy), 2. Nikola Feherová (Kimberly), 3. Sarah Ennie Krušinová (Jolly Joker/Bilbo).

14 - 16 let: 1. Sára Kotisová (Nispuck), 2. Victoria Schopper (Kraneveld´s Björn), 3. Tereza Havránková (Holsteins Dirigent).

11 - 13 let, kat. A (pony do 135 cm): 1. Johana Vášáryová (Goldenbay Happy Morning), 2. Marie Lumbachová (My Tender Dream), 3. Barbora Kavanová (Max Glassor). Kat. B (pony 136 - 148 cm): 1. Zuzana Hradilová (Prince), 2. Tereza Matoušková (Coelenhage´s Las Vegas), 3. Karolína Dvořáková (Pretty Ginger).

8 - 10 let: 1. Adéla Sokolová (Zeklan), 2. Barbora Krejčířová (Maroankas Marcello), 3. Veronika Sedláčková (Jasper 3).

Družstva: 1. Praha, 2. Jižní Čechy, 3. Střední Čechy.