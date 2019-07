Odstoupení z Tour? Cyklista svůj nečekaný krok nevysvětlil.

Důvody, proč australský cyklista Rohan Dennis z ničeho nic v průběhu dvanácté čtvrteční etapy Tour de France odstoupil, jsou stále nejasné. Vedení stáje Bahrajn-Meria pouze uvedlo, že nejde o zdravotní potíže.

Dennis skončil zhruba 80 kilometrů před cílem v Bagneres-de-Bigorre a učinil tak den před časovkou jednotlivců, v níž měl patřit mezi největší favority. Podle médií se však devětadvacetiletý Australan před začátkem etapy i těsně před odstoupením pohádal s vedením stáje v doprovodném voze.

"Také jsme zmatení, ale rozhodně to nemělo nic společného se zdravotním stavem," uvedl sportovní ředitel stáje Gorazd Štangelj, který se pokoušel Dennise zkontaktovat telefonicky, když si všiml, že zastavil u vozu mechaniků v občerstvovací zóně. "Snažili jsme se s ním promluvit a vyřešit to. On ale odpověděl, že nechce s nikým mluvit," prohlásil.

Podle médií nebyl Dennis spokojený s přístupem týmu a vybavením pro dnešní časovku. "Chce mít všechno na sto procent, ale není snadné, aby to tak vždycky bylo," řekl Štangelj. "Řekněme, že je jiný než ostatní, ale to jsou všichni vítězové," přidal bývalý slovinský cyklista.

Dennis se k odstoupení vyjádřil pouze prostřednictvím prohlášením stáje. "Mrzí mě, že jsem v takovou chvíli odstoupil, protože časovka pro mě byla hlavním cílem, ale v současném rozpoložení to bylo správné rozhodnutí," uvedl loňský mistr světa v časovce.