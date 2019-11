Paráda! Lezec Ondra slaví postup na olympiádu

Lezec Adam Ondra se už raduje z postupu na olympijské hry v Tokiu. Na kvalifikačních závodech v Toulouse postoupil z prvního místa do osmičlenného finále, ve kterém bude ve hře šest účastnických míst. Mezi postupujícími jsou ale také dva Japonci a pořadatelská země příštích her už dvě místa získala na mistrovství světa. Olympijské kvóty by tak měli obsadit zbývající finalisté. A Ondra už na sociálních sítích oznámil, že má Tokio jisté.

"Je to úleva, že to vyšlo. Byl to tlak, kterému se nedalo vyhnout, ale slušně jsem se s tím popasoval," pochvaloval si pak v nahrávce pro ČTK. "Sice je šest míst do Tokia, ale vzhledem k tomu, že byli připuštěni Japonci, kteří už na olympiádě jsou, a dva z nich jsou v tom finále, tak je nás tam šest Nejaponců a mělo by nás šest rovnou postupovat do Tokia. Takže sobotní finále bude spíše za odměnu a moc se na to těším," vysvětlil.

Japonci se podle informací serveru ukclimbing.com obrátili kvůli interpretaci rozdělování olympijských kvót na sportovní arbitráž CAS, která bude řešit jejich spor s mezinárodní federací. Rádi by zajistili místa pro další závodníky, aby si mohli až příští rok na jaře vybrat, koho podle aktuální formy na OH nominují.

Ondra v Toulouse úspěšně napravil kvalifikační nezdar z mistrovství světa, kde v kombinaci kvůli kontaktu s nýtem při lezení na obtížnost neprošel do finále a propásl první šanci na postup na OH. Ve Francii je nejvýše nasazeným lezcem mezi 22 účastníky.

Ve své nejslabší disciplíně rychlosti si Ondra vylepšil osobní rekord na 7,464 sekundy, což mu stačilo na čtrnáctou pozici. Byl z toho příjemně překvapený, protože se mu v tréninkových kolech ani v prvním závodním příliš nedařilo. "Paradoxně na tom druhém závodním pokusu jsem se nějakým způsobem cítil uvolněnější. Udělal jsem si svůj osobák, takže jsem se asi i s určitou dávkou štěstí dostal na 14. místo, což byl začátek, který jsem nečekal," komentoval brněnský rodák úvodní disciplínu.

Postavení v kombinaci si vylepšil v boulderingu, kde dvě ze čtyř cest zdolal hned napoprvé. Na vrchol se dostal ještě v jedné, ale v té čtvrté zůstal opakovaně těsně pod vrcholem a měl stejně jako dalších devět lezců bilanci tři topy a čtyři zóny. Zařadil se mezi nimi na druhé místo, díky nižšímu počtu pokusů zvítězil Číňan Pchan Jü-fej. "To mi dodalo sebevědomí, protože jsem věděl, že musím zalézt velmi průměrně v obtížnosti, aby mi to dalo potom to finále," pochvaloval si.

Před svou nejsilnější disciplínou byl Ondra v kvalifikaci na průběžném čtvrtém místě. V lezení na obtížnost byl největším favoritem. Letos neprohrál žádný specializovaný závod, získal světový titul a ovládl celkové hodnocení Světového poháru.

Na stěnu nastoupil jako poslední a stal se čtvrtým lezcem, který dohmátl na vrchol cesty, kterou sám považoval za poměrně lehkou. "Rozhodoval čas, což je z našeho lezeckého pohledu vždycky škoda. Z mého osobního pohledu to, že někdo vyleze cestu rychleji, vůbec neznamená, že je lepší lezec," uvedl. Z nejlepší čtveřice byl Ondra nicméně nejrychlejší, takže si připsal další výhru. V celkovém součinu umístění nasbíral 28 bodů a v kvalifikaci zvítězil.

Finále mužské soutěže se v Toulouse uskuteční v sobotu od 19 hodin.

