Plavkyně Seemanová má před MS vysoké ambice

Plavkyni Barboru Seemanovou čeká v korejském Kwangdžu premiérový start na mistrovství světa v dlouhém bazénu. Devatenáctiletá závodnice se představí na tratích 100, 200 a 400 metrů volný způsob a jejím cílem bude vylepšit vlastní české rekordy a splnit olympijský limit na dvoustovce.

"Chtěla bych si zaplavat osobní maxima. Ty časy jsou opravdu na poměrně na vysoké úrovni, takže když se zopakují a zaplavu si nějaký osobní rekord, tak by se to mohlo líbit i mojí trenérce a mohlo by se z toho podařit něco víc. Samozřejmě bych byla hrozně ráda za semifinále na mistrovství světa," řekla Seemanová na tiskové konferenci před odletem do Japonska, kde se bude připravovat na šampionát před přesunem do Koreji.

"Kdyby se zadařily osobní rekordy ve všech třech disciplínách, bylo by to krásné. Olympijský limit na dvoustovku rovná se osobní rekord. To je velké lákadlo," uvedla její trenérka Petra Škábová.

Seemanová minulý měsíc v Českých Budějovicích jako třetí z českých plavců splnila limit pro účast na olympijských hrách v Tokiu. V semifinále mistrovství republiky na 100 metrů volným způsobem zaplavala čas 54,30 sekundy, čímž překonala požadovaný výkon o osm setin. Přidala se tak ke znakařce Simoně Kubové a kraulaři Janu Mickovi, kteří se na OH v příštím roce kvalifikovali už dříve.

Seemanovou čeká v Koreji na úvod závod na 400 m, v němž v červnu překonala český rekord. "Nemám žádné očekávání, neb jsme si ho splnili v sezoně. Samozřejmě pokud se jí podaří ještě ten čas maličko vylepšit, budu ráda. Ale když pojede na nějaké úrovni, na které jsme jeli na jaře, budu spokojená a budu to brát jako rozjezd pro ostatní starty," řekla Škábová. "Dvoustovka, stovka, tam bychom rádi stříleli po osobních rekordech, které dokážou vysoko posunout ve výsledku," dodala.

Její svěřenkyně na loňské olympiádě mládeže vybojovala tři medaile, z toho dvě zlata. Stala se nejlepším juniorem v anketě Sportovec roku a nejlepší plavkyní za uplynulý rok. Kromě toho vylepšila několik českých rekordů a splnila limit na MS i olympiádu. Navíc úspěšně maturovala.

"Emočně nejvíc byl asi splněný limit na stovku, protože jsem to nečekala. Emočně nejvíce dojemné," uvedla Seemanová, která už má narýsovanou i budoucnost po olympiádě v Tokiu, po níž chce začít studovat na některé z amerických univerzit.

"Čím se to blíží, tím víc se bojím. Na devadesát procent jsem přesvědčená, že tam půjdu. Jsou tam mnohem lepší podmínky, plavání je tam v podstatě národní sport. Myslím si, že by mi to mohlo hodně pomoci nejen v plavání, ale celkově v životě. A Péťa mě v tom jenom podporuje, takže jí zase asi budu věřit," konstatovala Seemanová.