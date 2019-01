Play-off NFL zná první postupující. Bitvy zastínilo vážné zranění

Vyřazovací část zámořské ligy amerického fotbalu (NFL) má za sebou úvodní dva zápasy. Postup do další fáze si zajistili hráči Indianapolisu Colts a Dallasu Cowboys. Zvláště druhé utkání bylo dramatickou podívanou do úplného konce, kterou však pokazilo vážné zranění z úvodu zápasu.

Leden a první únorová neděle je v USA tradičně ve znamení play-off NFL. Letos tento sváteční měsíc otevřel duel mezi Houstonem Texans a Indianapolis Colts. Přestože byli domácí před utkáním mírnými favority, na hřišti to tak vůbec nevypadalo.

Hosté hned od začátku drtili svého soka, dokonce skórovali touchdown hned z prvního drivu. Jelikož byl po celý zápas útok domácích impotentní, Colts si zajistili rozhodující vedení již v první polovině utkání, které už pak pouze poctivě hlídali. Tým, který měl po úvodních šesti zápasech základní části bilanci jedné výhry a pěti porážek, se rozehrál do neskutečné formy a drtí vše, co mu přijde do cesty. V příštím kole (čtvrtfinále) pojedou svěřenci Franka Reicha na horkou půdu Kansas City Chiefs, kteří jsou obzvláště doma velmi těžko k poražení.

Zato duel mezi Dallasem Cowboys a Seattlem Seahawks bylo drama až do samého závěru. Souboj odšpuntovalo nešťastné a velmi vážné zranění kotníku, které si přivodil domácí útočník Allen Hurns. Po utkání sdělil kouč Cowboys Jason Garrett, že byl ihned převezen do nemocnice a podrobil se operaci.

V defenzivně laděném duelu se oba týmy přetahovaly o vedení. Důležitý okamžik přišel v poslední vteřině druhé čtvrtiny. Kicker hostů Sebastian Janikowski chtěl poměnit dlouhý, 58 yardový, field goal, ale minul, a navíc si poranil stehno. V utkání nemohl pokračovat, což zásadním způsobem ovlivnilo strategii týmu kouče Petea Carrolla.

Dlouho vyrovnaný zápas se zlomil v poslední čtvrtině. Dallas skóroval dva touchdowny, čímž soupeři odskočil o deset bodů. Seahawks bojovaly do poslední chvíle, ale ani závěrečná snaha zvrat nepřinesla. Domácí se tak mohou radovat z postupu do další fáze. O jejich soupeři rozhodne večerní utkání mezi Chicagem Bears a loňskými vítězi Philadelphií Eagles.

Čtvrtý "wild cart game" obstará očekávaný duel mezi nepříjemně hrajícím Baltimorem Ravens proti všestranně laděnému celku Los Angeles Chargers. Vítěz tohoto duelu zavítá na hřiště fenoména z New England Patriots.