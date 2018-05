Pokerový paskvil v Česku. Tisíce hráčů se bouří

Hazardní zákon, který by měl hráče on-line pokeru chránit, je naopak nutí více riskovat a platit větší poplatky provozovatelům. Česko má další unikát, který není nikde jinde na světě. Od prvního ledna 2017 zde platí nový zákon, který reguluje hazard. Zákon jako celek určitě přinesl spoustu pozitiv, ale pro hráče pokeru tomu je přesně naopak. Problém je v tom, že poker se od ostatních hazardních her velmi odlišuje, což autoři zákona nevzali v potaz a aplikovali na poker nesmyslná pravidla, která jsou smutným světovým unikátem. Čeští hráči jsou díky tomu výrazně poškozeni vůči hráčům ze zahraničí.



Nový hazardní zákon, který vstoupil v platnost s příchodem roku 2017, totiž obsahuje problematický paragraf 59, který se vztahuje hlavně na pokerové turnaje. Tento paragraf výrazně poškozuje všechny pokerové hráče, kterých je v Česku odhadem 50 000. Garant toho zákona, bývalý náměstek MF Ondřej Závodský, s odstupem času tento paragraf označuje za paskvil.



Výklad tohoto paragrafu úředníky na MF dostává české hráče do nepříjemné situace, a výrazně je znevýhodňuje oproti hráčům ze zbytku světa. V on-line pokeru proti sobě hrají hráči z různých zemí. Pouze pro tuzemské hráče ale platí omezení, že se turnajů nemohou většinou zúčastnit hned od začátku, ale musí vyčkat až do pozdější fáze, kdy jsou splněny podmínky, které úředníci stanovili. Paradoxně pak čeští hráči musejí více riskovat a nemají tolik prostoru uplatnit své pokerové dovednosti.



Druhá problematická pasáž paragrafu 59 zase nutí hráče platit vysoké poplatky provozovatelům pokerových heren. Ze zákona si provozovatel musí nechat minimálně 5 % z vkladu hráčů do každého turnaje. Většina turnajů v on-line pokeru má ale poplatky nižší než 5 %, a čeští hráči je tedy nemohou hrát. Je to podobný nesmysl, jako kdyby vám zákon přikazoval telefonovat s poplatkem minimálně pět korun za minutu a levnější volání by zákon Čechům zakazoval. Toto chce změnit Asociace pokerových hráčů ČR. Její místopředseda Jaroslav Sita doufá, že se to povede díky spolupráci s úředníky na připravované novele hazardního zákona.



V čem vy jako Asociace pokerových hráčů vidíte největší problém?



V tom, že poker je podle novely zákona zařazen ke kostkám, ruletě či automatům a je na něj aplikovaná stejná či ještě přísnější regulace než na ostatní hry. Poker má ale prokazatelně výrazně nižší společenskou škodlivost na rozdíl od jiných hazardních her, hráči během hry uplatňují své schopnosti a nezáleží jen na náhodě. Dobrý pokerový hráč se musí neustále vzdělávat a pracovat na své hře. Musí znát různé pokerové strategie a herní koncepty, umět spočítat pravděpodobnosti různých karetních kombinací a odhadnout své soupeře, takže by měl být i dobrý psycholog. Zásadním rozdílem oproti jinému hazardu je to, že hráči hrají proti sobě, a ne proti kasinu, jako je tomu u jiných druhů hazardu. Kasinu či on-line herně platí pouze poplatek za zprostředkování hry. Myslíme si, že by pro poker a podobné hry měla v hazardním zákoně vzniknout nová kategorie "dovednostní hazardní hra".



Jaké regulace jsou pro poker nejvíce problematické?

Je to celý paragraf 59. Tento paragraf výrazně komplikuje pořádání pokerových turnajů a v on-line pokeru znevýhodňuje české hráče proti jejich soupeřům ze zbytku světa. Také nutí hráče platit vysoké poplatky provozovatelům pokerových heren a zakazuje pořádání turnajů, kde jsou poplatky nízké. Český hráč má tedy výrazně horší a dražší nabídku turnajů, což úplně odporuje logice toho zákona, který měl hráče chránit, a ne je poškozovat.



Jak je to s živými pokerovými turnaji v kamenných kasinech?



Tady je to také velmi komplikované. Každý provozovatel ten problém řeší jinak, ale situace je zde lepší než v on-line světě. Dle zákona turnaj, respektive hra nesmí začít, než je vybrána polovina předem stanovené výše výhry neboli garantovaného prize pollu, jak se v pokerových turnajích celková výhra označuje. Tudíž turnaj by nesměl podle zákona začít do té doby, než by tam přišla polovina lidí a nezaplatila vstupné, což je absolutně nereálné v případě, pokud se pořádají vícedenní turnaje, které mají více startovních dní. Podle úředníků je totiž definice začátku turnaje s prvním rozdáním karet. Je potřeba tedy diskutovat s úředníky o tomto výkladu a zkusit ho změnit.



Jak je to s turnaji, které se hrají on-line na internetu?



Tam je to horší, protože trh na internetu je trh globální, nikoliv uzavřený. On-line herna se musí zachovat tak, že otevře turnaj českým hráčům až v momentě, kdy je vybrána polovina garance. Někdy to je za několik minut, jindy hodin. Tento způsob poškozuje české hráče/spotřebitele oproti ostatním z jiných zemí, protože nemají rovné podmínky. Každopádně je to něco, co nedává vůbec žádný smysl a je to smutný světový unikát.



Jak moc hráčům v Česku škodí, že je zde za necelý rok a půl pouze jedna on-line pokerová herna?



V jiných zemích, kde je srovnatelná regulace hazardu, vždy na trhu funguje větší množství on-line poker heren. Licenci herny dokážou získat v řádu týdnů či měsíců. V České republice licenci získala pouze jedna světová on-line poker herna a to už uplynulo rok a půl od té doby, co zákon vešel v platnost. Český trh je pro on-line poker herny velmi zajímavý, ale paradoxně zde máme monopol jedné světové on-line herny. Úředníci říkají, že žádná jiná poker herna nedokázala za rok a půl splnit podmínky pro získání licence, což mi přijde velmi divné, když to v jiných zemích jde, ale v Česku je to problém. Pro srovnání, licencí na provozování on-line hracích automatů bylo již uděleno osm, což je obrovský nepoměr. Monopol je pro hráče/spotřebitele vždy špatný a nevýhodný. Vzhledem k tomuto stavu a omezené nabídce her díky paragrafu 59 se děje to, že hráči hrají na různých nelicencovaných hernách z Asie, kterých existuje stále velké množství. To je přesný opak toho, co bylo zákonem zamýšleno. Tedy ochrana hráčů na licencovaných hernách v ČR a výběr daní od pokerových heren z poplatků od českých hráčů.



Jako asociace se snažíte tento problematický zákon změnit. Co jste pro to dosud udělali?



Poté, co jsme založili Asociaci pokerových hráčů, jsme šli jednat na odbor 34 Ministerstva financí za jeho ředitelem Mgr. Karlem Bláhou, který vstřícně přijal naší nabídku k otevření dialogu. V přípravě je novela hazardního zákona, na které chceme s úředníky spolupracovat a situaci narovnat. Naším společným cílem je ochrana hráčů a zrušení omezení pokerových turnajů, která nedávají žádný smysl. Také jsme udělali petici, kde jsme formulovali body, kterých chceme dosáhnout. Petici můžou hráči podepisovat on-line na adrese pokerpetice.cz a také se zde mohou stát členy asociace pokerových hráčů. Petici podepsalo za měsíc a půl 2200 hráčů a asociace má již 1700 členů.



Bavili jste se už o společně o nějakých věcech, které chcete změnit?



Na schůzce jsme se bavili o bodech, které jsou problematické a nejvíce vadí hráčům. Novelu zákona budou připravovat úředníci ministerstva financí. Je to na nich, aby začali pracovat na úpravě novelizace. My jim rádi vyjdeme se vším vstříc.



Už víte, jak dlouho by mohla novela zákona vznikat?



Na rovinu nám řekli, že to je minimálně na rok a půl, protože se musí upravit i další aspekty v novele zákona, a ne jenom poker. Oni deklarovali, že nyní musí vše nějakou dobu analyzovat a sbírat podklady k novele. Ve chvíli, kdy se bude jednat o nějaké pokerové téma, tak se chce k tomu asociace vyjadřovat. Konkrétně se jedná o paragraf 59, kde jsou výše zmíněné podmínky.



Jednali jste i s někým jiným než s úředníky z ministerstva financí?



Nejednáme jenom s úředníky, ale i s různými poslanci. Byli jsme s tím za Piráty, jejich předseda Ivan Bartoš nás chápe, možná i proto, že je sám hráčem karetní hry Magic the Gathering. Bavili jsme se o tom problému i s poslanci z ANO a i bývalý náměstek MF Závodský asociaci veřejně vyjádřil podporu. Chtěl bych ale říct, že problém je to apolitický a budeme rádi diskutovat toto téma s každým, kdo o to má zájem. V Česku je odhadem 50 000 hráčů pokeru/spotřebitelů, kteří jsou tímto zákonem poškozeni, a to chceme změnit.