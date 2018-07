Pokorný je mistrem v jezdecké všestrannosti, čtyřspřeží ovládl Juráň

Hned dvě jezdecké disciplíny poznaly o víkendu domácí šampiony. O tituly se bojovalo ve všestrannosti a také v závodech spřežení.

Českým mistrem ve všestrannosti se stal počtvrté v kariéře Robert Pokorný, jenž sváděl napínavý souboj s Miloslavem Příhodou, po krosu nad ním v sedle Floor vedl o jediný bod. Do závěrečného parkuru pak obhájce prvenství v neděli vůbec nenastoupil, a ztratil tak naděje na završení mistrovského hattricku.

"Jsem maximálně spokojený. Šli jsme do vedení hned po drezurách a se štěstím jej udrželi i v sobotu," hodnotil Pokorný na stránkách pardubického závodiště, v jehož atraktivních kulisách, kde se běhá i dostihová Velká pardubická, se šampionát už potřetí v řadě konal. Stříbro si nakonec připsala Miriam Záveská s Expectancy Lucy a bronz stejně jako před rokem Petr Myška na Oboras Shut It Out.

Co se nepovedlo Příhodovi, to dokázala Eliška Orctová mezi mladými jezdci, kde dosáhla na třetí titul v řadě. V sedle koně Westwinds Diego vedla hned od úvodní drezury, druhé místo nakonec obsadila Šárka Votavová se Zylo a třetí Vladimíra Pechanová s Rose-P.

"S Diegem je to všelijaké při drezurní zkoušce, on má horkou hlavu. Drezurní obdélník a drezura samotná na něj působí opačně, než bych chtěla. Ale šel výborně. V krosu je naprosté ferrari, takže tam se jenom řídí, tam je to jeho. Z krosu mám nejlepší pocit, ten jsem si užila. A v parkuru on skáče výborně," komentovala závod Orctová.

Vozatajové usilovali o tituly v Semicích. Soutěž čtyřspřeží opanoval Jaroslav Juráň junior, který byl nejlepší ve všech třech zkouškách. Druhý skončil Jiří Nesvačil senior a třetí Milan Domes. "Závody byly z mého pohledu asi dobré, když jsem vyhrál," smál se Juráň, jenž zopakoval loňské vítězství.

I když se říká, že obhájit titul bývá těžší než ho získat poprvé, pro Juráně to neplatilo. "Letos to bylo určitě snazší než loni. Že vyhraju, to jsem trochu čekal, ale že to bude takhle jednoduché, to tolik ne. Pro mě však všechno probíhalo tak, jak jsem si představoval, naopak soupeřům se tolik nedařilo," říkal Juráň a těšil se, že triumf oslaví rodinnou dovolenou u maďarského Balatonu.

Dvojspřežím kraloval Josef Drábek, kterému se rovněž dařilo v drezuře, maratonu i v parkuru a umístil se tak před Václavem Coufalíkem a Jaroslavem Kohoutem juniorem.

Drama naopak nabídl závod jednospřeží. Do závěrečné části šel z prvního místa Libor Kurka, jenže chyba na úplně poslední překážce parkuru ho odsunula dokonce až na třetí místo. Z vítězství se tak radoval Jiří Koníř, stříbrem se ozdobila Markéta Sedlinská.

Mistři ČR v jezdecké všestrannost.

Senioři: Robert Pokorný (Floor). Mladí jezdci: Eliška Orctová (Westwinds Diego). Starší junioři: Alžběta Vyštajnová (Elzar). Mladší junioři: Barbora Vaňková (Lipton Sinaj). Děti: Alena Kozojedová (Lea 5). Pony ZL: Alena Kozojedová (Andy 11). Pony L: Tereza Látalová (Bětka 2). Družstva: Oblastní tým Praha (Robert Pokorný, Adéla Svobodová, Miroslav Trunda, Karolína Petrová).

Mistři ČR v závodech spřežení

Čtyřspřeží: Jaroslav Juráň junior. Dvojspřeží: Josef Drábek. Jednospřeží: Jiří Koníř. Dvojspřeží pony: Monika Pospíšilová.