Praha hostí Mistrovství Evropy judistů s Krpálkem i mladými českými nadějemi

Ve čtvrtek začne v Praze mistrovství Evropy v judu s olympijským šampionem Lukášem Krpálkem, loučícím se Pavlem Petřikovem i českými nadějemi čerstvě ověnčenými medailemi z mládežnických šampionátů. O kontinentální tituly se budou judisté prát do soboty v O2 areně, kam kvůli opatřením proti koronaviru nesmějí diváci.

Mistrovství Evropy muselo být z původního květnového termínu opakovaně odloženo a uskuteční se za přísných hygienických patření jako všechny sportovní akce v této době. Judisté si režim bubliny po restartu sezony vyzkoušeli na Grand Slamu v Budapešti i na evropských šampionátech juniorů a do 23 let. Pražský šampionát bude další organizační prověrkou v nové realitě. "Od Prahy očekávám, že získáme další zkušenosti s tím, jak jsme schopni připravit závody v takto těžké době," řekl novinářům prezident Evropské unie juda Sergej Solovejčik.

Čeští reprezentanti budou spoléhat na kvalitní letní přípravu. "Povedl se nám udělat velmi velký a dobrý objem. Ve spolupráci s polskými a slovenskými judisty se uskutečnila řada kempů," řekl reprezentační trenér Petr Lacina. Na podzim se řada závodníků včetně Krpálka nakazila koronavirem, ale závěrečnou přípravu v Turecku už absolvovali všichni. "Bylo to na vyladění dobré místo. Byl to dobrý trénink, i když ne tak početný sparring," doplnil Lacina.

Podaří se zaskočit favority?

Nasazený bude jen úřadující mistr světa a trojnásobný evropský šampion Krpálek. Ostatní Češi budou muset k postupu do finálového bloku zaskočit favorita. "Věřím, že někdo další proklouzne do boje o medaile. Důležité bude každé utkání. Evropa jako kontinent je obecně nejsilnější. Tam není žádné ředidlo, v současné době nejsou v Evropě žádné slabé státy. Ale máme to doma a závodníci jsou slušně připravení," řekl Lacina.

Dobrou formu v posledních týdnech prokázaly úspěchy na evropských šampionátech svých kategorií zlatá juniorka Renata Zachová a bronzová judistka do 23 let Věra Zemanová. Čtrnáctý a poslední evropský šampionát absolvuje čtyřiatřicetiletý Petřikov.

Vyřazovací boje začnou každý den v 10:00. Finálové bloky budou od 16 do 18:30 v přímých přenosech ČT Sport. Startovat bude dvanáct českých judistů, devět mužů a tři ženy.