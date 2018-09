Pražská Grand Prix láká na medailistku Vrabcovou i elitní běžce

Pražská Birell Grand Prix, silniční závod na deset kilometrů, láká na domácí hvězdu Evu Vrabcovou Nývltovou i elitní africké reprezentanty v ženském i mužském startovním poli. Vrabcová se tuzemským fanouškům představí jako bronzová medailistka z maratonu na nedávném mistrovství Evropy v Berlíně. Mezi muži se znovu utkají nejlepší čeští vytrvalci Jiří Homoláč a Vít Pavlišta.

Vrabcová si v červnu v New Yorku vylepšila osobní rekord na silniční desítce na 33:01. "Moje příprava je koncipována tak, aby vyvrcholila na maratonu v New Yorku, ale v sobotu chci běžet co nejlépe a udělat lidem radost," řekla dnes novinářům.

Loni v Praze Keňanka Joyciline Jepkosgeiová jako první a zatím jediná žena v historii zaběhla silniční desítku pod 30 minut, její světový rekord má hodnotu 29:43. Může mít následovnice. "Keňské reprezentantky Fancy Chemutaiová a Caroline Kipkiruiová mají obě slušnou šanci atakovat hranici třiceti minut," prohlásila koordinátorka elitních atletů Jana Moberly. Chemutaiová byla loni v Praze druhá v osobním rekordu 30:06, Kipkiruiová má osobní rekord 30:45.

Možná ještě kvalitněji je obsazena mužská kategorie, kde poběží jedenáct vytrvalců s osobním maximem pod 28 minut. Vítězství bude obhajovat Keňan Benard Kimeli, který na jaře vyhrál pražský půlmaraton. Jeho největším konkurentem by měl být osmnáctiletý krajan Rhonex Kipruto, nejrychlejší muž letošních tabulek na silniční desítce a čerstvý juniorský mistr světa na 10.000 metrů.

Závod na 10 kilometrů, který je společný pro muže a ženy, startuje v 19:30. Přímým přenosem ho vysílá ČT sport.