Přindišovi těsně unikl postup z první jízdy, v opravě uspěl.

Mistru Evropy Vítu Přindišovi unikl na Světovém poháru ve vodním slalomu v Bratislavě o šest setin sekundy postup z první kvalifikace. Opravnou jízdu český kajakář na kanále v Čunovu zvládl bez problémů a postoupil do víkendového semifinále, kde se ve všech čtyřech kategoriích představí kompletní české trojice.

Třicetiletý Přindiš v úvodní kvalifikační jízdě zůstal první pod čarou, i kvůli čtyřem trestným sekundám za dotyky, z nichž ten druhý přišel na předposlední brance. Tři týdny po životním triumfu na ME v Pau nicméně Přindiš udržel nervy a z druhé kvalifikace bezpečně jako třetí postoupil.

Doplnil tak Vavřince Hradilka a Jiřího Prskavce, druhého z úvodního závodu SP v Londýně, kteří uspěli už v první kvalifikaci.

Kromě Přindiše postoupili na první pokus všichni Češi v Bratislavě - kanoisté Vojtěch Heger, Lukáš Rohan a Tomáš Rak, kanoistky Tereza Fišerová, Eva Říhová, Kateřina Havlíčková i kajakářky Kateřina Kudějová, Veronika Vojtová i Barbora Valíková, jež nahradila osmou ženu z londýnského závodu Amálii Hilgertovou. Mistryně Evropy z Pau dala přednost přípravě na ME a MS do 23 let.