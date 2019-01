S bahnem si nejlépe poradil Boroš, Štybar dojel čtvrtý.

Cyklokrosař Michael Boroš získal na mistrovství republiky třetí titul za sebou. Další medaile na náročné rozbahněné trati v Holých Vrších na Mladoboleslavsku vybojovali Tomáš Paprstka a Jan Nesvadba, Zdeněk Štybar dojel čtvrtý. Stejně jako Boroš dovršila zlatý hattrick Pavla Havlíková a vyjela si tak už šestý domácí titul.

Třiatřicetiletý Štybar je v cyklokrosu trojnásobným mistrem světa, po přechodu k silničním profesionálům však jezdí závody v terénu už pouze doplňkově. V Holých Vrších chtěl zaútočit na rekordní osmý domácí titul, jimž by se odpoutal od dalšího sedminásobného vítěze Radomíra Šimůnka staršího. Na trio specialistů ale nestačil.

"Jsem celkem popravený. Trať byla hodně technická. Je to něco, co se jezdí jednou dvakrát do roka. Zrovna jsem to chytil. Pro mě trošku smůla na ten okruh. Hlavně ty výběhy, to mě ubíjelo. Jakmile jsem seděl na kole, tak to ještě celkem šlo, ale jakmile jsem musel běžet, zejména ty schody, tak to mě popravilo," řekl Štybar novinářům.