Šachisty roku se stali Štoček se Sikorovou

Českými šachisty roku byli v anketě domácího svazu vyhlášeni Jiří Štoček a Olga Sikorová. Do Síně slávy byl uveden Lubomír Kaválek, který v 70. a 80. letech patřil do užší světové špičky. Talentem roku se stal Jan Vykouk, stříbrný z mistrovství Evropy do 18 let.

Štoček si ocenění vysloužil především vítězstvím na květnovém nominačním turnaji v Praze, zaujal i výhrou černými figurami nad Číňanem Wej-i na šachové olympiádě. Sikorová, která anketu ovládla už v letech 2013 a 2014, se letos pošesté stala českou mistryní v klasickém šachu.

Kaválek, jenž v srpnu oslavil 75. narozeniny, se řadu let držel v první desítce světových šachistů. V roce 1968 emigroval do USA a s americkým týmem získal na šachových olympiádách jednu zlatou a pět bronzových medailí. Nyní se věnuje trénování, psaní a komentování.