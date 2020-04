Šachový mistr světa pořádá online turnaj, hraje se o balík.

Mistr světa Magnus Carlsen ohlásil na dobu koronavirové krize, kdy se zastavily i šachové soutěže, vlastní online turnaj. V něm se devětadvacetiletý norský velmistr střetne s dosud neurčenými sedmi soupeři o podíl z celkové dotace 250.000 dolarů (6,4 milionu korun).

"Šachy jsou unikátní v tom, že tahy jsou stejné, ať už je děláte na dřevěné desce nebo na monitoru počítače," řekl webu chess24 Carlsen. "Tohle je pro šachy historický okamžik. Vzhledem k tomu, že máme možnost pokračovat ve špičkové profesionální hře v online prostředí, máme nejen příležitost, ale i zodpovědnost vůči hráčům a fanouškům na celém světě, kteří potřebují zábavu, když veškerý ostatní živý soutěžní sport stojí," dodal světový šampion.

Turnaj Magnus Carlsen Invitational se bude hrát od 18. dubna do 3. května. Šachisté se nejprve střetnou každý s každým a nejlepší čtyři po sedmi kolech postoupí do Final Four, v němž se vyřazovacím systémem utkají o celkové vítězství.

Šachy byly jedním z posledních sportů, který kvůli šíření nemoci covid-19 nezastavil veškeré své soutěže v reálném světě. Až do 26. března se hrál Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu, z něhož měl vzejít Carlsenův soupeř pro souboj o titul. Turnaj byl nakonec po sílící kritice veřejnosti i jeho účastníků po sedmi ze čtrnácti kol přerušen.