Šachový turnaj v Praze vede Ind, Navara osmý.

Dvě kola před koncem šachového turnaje v Praze zůstává v čele Ind Santoš Gujrathí Vidit s jednobodovým náskokem. Dnešní výhrou se k němu přiblížil další z favoritů Íránec Alíréza Firúzdža. David Navara je po remíze bílými s ruským obhájcem titulu Nikitou Viťugovem osmý.

Vidit v dnešním sedmém kole remizoval s krajanem Pentalou Harikrišnou a bylo to poprvé, co v Praze neproměnil výhodu zahájení v zisk celého bodu. Nejsledovanější byla partie dvou nejlepších šachistů nastupující generace. Jednadvacetiletý Polák Jan-Krzysztof Duda, který má ze všech účastníků turnaje nejvyšší rating, hrál sice bílými, ale po hrubé chybě v úvodu partie podlehl o pět let mladšímu Firúzdžovi.