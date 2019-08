Šampionka bojových umění Ptáčková si užívá dva různé světy

K bojovým uměním přivedla Martinu Ptáčkovou šikana ve škole, dnes patří ve svém sportu k nejlepším na světě. Dvaadvacetiletá blondýnka je několikanásobnou mistryní světa v kickboxu, nyní se ale věnuje hlavně disciplíně hand to hand combat, ve které jako třetí žena na světě získala nejvyšší možný černý pásek.

Vedle toho ale stíhá i řadu dalších aktivit. Sama i společně s mladším bratrem Josefem pořádají kurzy sebeobrany pro děti nebo pro nevidomé, případně trénují surfaře ve Španělsku. Vedle toho Ptáčková studuje diplomacii, věnuje se charitě a také předvádí svatební šaty.

"Mám dva různé světy, které se mi líbí. Studuji diplomacii, ráda se učím jazyky, cestuji. Tam musí být člověk klidný a vše řešit diplomaticky. Když jsem pak na závodech, tak je to úplně jiný svět. Lidi z bojových sportů si mě nedokážou představit v civilu a obráceně je to stejné," řekla Ptáčková v rozhovoru. "Je to až srandovní," pousmála se 165 cm vysoká slečna, která získala přezdívku "Princezna bojovnice".

Když se jako malá pod otcovým vedením doma učila, jak se bránit agresorům, asi netušila, že bojové sporty se stanou tak důležitou součástí jejího života. Dříve se věnovala kickboxu, ve kterém se stala čtyřikrát mistryní světa a dvakrát ovládla Světový pohár, poté ale přešla k drsnějšímu hand to hand combatu.

Ke sportu, který je rozšířený zejména v zemích bývalého Sovětského svazu. Sebeobrannému stylu téměř bez pravidel. "Líbí se mi, že je tam všechno dovolené. Já jsem se dříve hodně věnovala kickboxu a měla jsem problém s pravidly, v hand to hand je povolené všechno," uvedla Ptáčková. "Utkávají se v něm bojovníci, kteří se specializují například na judo, kickbox nebo sambo. A každý se snaží využít své přednosti," řekla.

I v hand to hand combatu se již zapsala do historie. Loni se stala světovou šampionkou, letos poté jako třetí žena a první Evropanka získala černý pásek. Úspěšně tak musela zvládnout například i fyzické a psychologické testy. Zástupci mezinárodní federace za ní přijeli i do Prahy.

"Je to asi nejvíce, co jsem mohla dosáhnout. Myslela jsem si, že to bude trvat hrozně dlouho, než pásek získám, a jsem pyšná, že jsem to zvládla," radovala se Ptáčková. Motivaci do budoucna ale má. "Vyhrát mistrovství světa je těžké, ale ještě těžší je titul obhájit. Ještě nějakou dobu budu dělat hand to hand combat a pak bych chtěla učit bojové sebeobranné systémy," řekla.

Teoreticky by mohla přestoupit do v Čechách stále populárnějšího MMA. Stejně jako její některé soupeřky. "Jenže mně se na MMA nelíbí ta show pro lidi před zápasy. Nesnáším to divadlo. Mám ráda sport, atmosféru, to okolo ale ne. Přijde mi, že soupeři k sobě nemají respekt. V hand to hand combat je to jiné," uvedla Ptáčková, která ještě nikdy neprohrála k.o. "Pořád to platí. Je mi ale jasné, že přijde jedna chyba a je to v háji," uvědomuje si.

Přestože při bojových sportech není o zranění nouze, nejvážnější problémy Ptáčková řešila před dvěma lety poté, co se několik měsíců věnovala jízdě na saních.

"Vyhrála jsem tehdy mistrovství světa a byla jsem trošku demotivovaná. Říkala jsem si, co budu dál dělat? Navíc jsem se chtěla dostat na olympiádu," uvedla Ptáčková, která v té době na Karlově univerzitě potkala sáňkaře, jenž ji nalákal ke svému sportu. "Trénovala jsem půl roku a docela to šlo. Když jsme se připravovali na mistrovství republiky, tak jsem se hrozně vyflákala. Nezvládla jsem poslední začátku na Smržovce a saně mi rozdrtily chodidlo," uvedla.

Lékaři jí následně oznámili, že je pravděpodobné, že už nikdy nebude normálně chodit. A rozhodně končí se sportem. Černé scénáře se ale nenaplnily a drobná blondýnka se dokázala vrátit do normálního života i zpět k milovanému sportu. I proto ji zástupci jednoho vydavatelství přesvědčují, aby sepsala životopis. Původně přitom měla psát motivační knihu.

"Knihu píšu už asi dva roky, část už mám hotovou, ale nejsem s tím moc spokojená. A oni teď přišli s tím, abych to upravila na životopis. Říkala jsem si ale, jestli na to nejsem ještě mladá. Jestli to není brzy. Navíc teď jsem psala bakalářku, takže jsem měla jiné starosti," pousmála se Ptáčková, kterou časopis Forbes v Česku zařadil mezi 111 nejvlivnějších žen ve svých profesích.