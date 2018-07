Šestou etapu Tour ovládl Ir Martin, Avermaet drží žlutý trikot

Šestou etapu Tour de France zakončenou sedmiprocentním stoupáním do Mur de Bretagne Guerlédan vyhrál irský cyklista Daniel Martin. Žlutý trikot pro vedoucího jezdce průběžného pořadí udržel Belgičan Greg Van Avermaet.

Martin o triumfu rozhodl v závěrečném dvoukilometrovém stoupání, kde na jeho útok nedokázal nikdo zareagovat. Do cíle 181 km dlouhé etapy dojel s náskokem jedné sekundy před domácím Pierrem Latourem a tří vteřin před Alejandrem Valverdem ze Španělska.

"Do útoku jsem dal všechny síly, kterých jsem měl překvapivě dost. Nohy byly v pohodě a jely pořád dál a dál. Nedokážu si to vysvětlit, asi adrenalin," řekl Martin. "Navíc jsem se docela obával protivětru a do poslední chvíle jsem nevěřil, že bych mohl vyhrát," dodal.

Irský jezdec si připsal druhý etapový úspěch na Tour. Poprvé etapu na slavném závodě vyhrál v roce 2013 a ve čtyřech případech poté skončil druhý. "Druhých míst bylo opravdu už hrozně moc. Ale po dnešku už je pro mě tahle Tour úspěšná," uvedl Martin.

Van Avermaet, který jede ve žlutém trikotu od časovky družstev ve třetí etapě, dojel do cíle na dvanácté příčce se ztrátou tří sekund na Martina, stejně jako favorité na celkové prvenství Brit Geraint Thomas, Australan Richie Porte a Ital Vincenzo Nibali. Obhájce loňského vítězství Brit Chris Froome byl o další dvě sekundy pomalejší.

V průběžném pořadí má Van Avermaet třísekundový odstup na Thomase. Ztráta Porteho, Frooma a Nibaliho činí zhruba jednu minutu.

Smůla naopak postihla další uchazeče o celkové vítězství Toma Dumoulina a Francouze Romaina Bardeta. Nizozemský jezdec v závěrečném stoupání, kterému se přezdívá bretaňské Alpe d'Huez, píchl a domácímu jezdci se zase zlomily paprsky. "Pak jsem musel dohánět ztrátu a vůbec se to nepovedlo. Na Tour se pořád něco děje a při mně tentokrát nestálo štěstí," uvedl Bardet, který loni skončil na Tour třetí a o rok dřív druhý.

V pátek čeká na peloton na rovinaté trase z Fougéres do Chartes s 231 kilometry nejdelší etapa letošní Tour.