Silák ze Hry o trůny rekordmanem. "Hora" uzvedl 501 kilogramů

Islandský silák a herec Hafthor Björnsson je novým světovým rekordmanem v mrtvém tahu. Populární Ser Gregor "Hora" Clegane ze série Hra o trůny dokázal odlepit od země a zvednout 501 kilogramů. Fanoušci mohli jeho pokus sledovat živě na streamu na twitterovém kanálu ESPN.

Dvoumetrákový a 205 centimetrů vysoký obr zvládl za bouřlivého povzbuzování přítomných zvednout činku, která se pod tíhou závaží prohýbala, v tělocvičně Thor's Power Gym v Reykjavíku a držel ji požadované dvě vteřiny. Úspěšný pokus oslavil mohutným řevem.

Jednatřicetiletý vítěz soutěže World's Strongest Man z roku 2018 svým výkonem překonal dosavadní rekord britského siláka Eddieho Halla. Ten se stal v roce 2016 prvním mužem, který dokázal zvednout 500 kilogramů.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!



He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record 😮💪 #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S