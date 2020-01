Šipkařská show, Sherrock u terče s italským fotbalistou.

Sportovní hrdinka, blonďatá superstar, šipkařka v růžovém. Fallon Sherrock milují snad všichni fanoušci šipek, fandí ji ženy, muži ji žádají o ruku. Pětadvacetiletá Britka se dostala do podvědomí sportovních nadšenců na mistrovství světa a zájem o ni nemizí. Právě naopak.

Jako první žena v historii dokázala na šampionátu porazit muže. Když se šipkařský objev postavil před terč, v londýnské hale Alexandra Palace snad nebyl fanoušek, kterého by nepobláznila. Před jejím uměním se musel sklonit Ted Evetts, o senzaci bylo postaráno. Jenže Sherrock nedbaje roli outsidera udržela chladnou hlavu a především díky famózně trefeným deblům i podpory zaplněné vyřadila i Mensura Suljoviče. Nad síly této mladé komety byl Chris Dobbey, i ten se však musel sklonit před šipkařskou technikou Fallon Sherrock.

