Šipky na dálku. Nejlepší hráči budou soupeřit ze svých domovů

Šipky mají tu výhodu, že k jejich hraní mnoho nepotřebujete. A se soupeřem dokonce nemusíte být ani ve stejné místnosti. Profesionální šipková asociace PDC tak v době koronavirové krize přišla se soutěží, ve které se nejlepší hráči světa utkají na dálku ze svých domovů.

"Jsme rádi, že můžeme přinést fanouškům živý sport. Zároveň dáváme šanci hráčům zkusit si zase po delší pauze soutěžní šipky, aby byli připravení, až se turnaje znovu rozjedou," uvedl šéf PDC Barry Hearn.

Jednotliví hráči budou své hody a skóre snímat pomocí webkamer. Diváci tak budou moct sledovat jejich zápasy živě.

Šipky té nejvyšší kvality budou od pátku k vidění na stránkách PDC nepřetržitě 32 večerů v řadě. Každý den se odehraje jedna čtyřčlenná skupina a vítězové se po skončení základní části utkají v následném play-off.

Pořadatelé zatím potvrdili složení a termíny prvních čtyř skupin. Hned na úvod se představí i mistr světa Peter Wright. Právo účasti by měl mít i jediný český držitel profesionální karty Karel Sedláček. V první vlně účastníků zatím na startovní listině k vidění není.

BEATON WINS!



And that rounds out the night here in the second ever Darts At Home!



Stephen Bunting misses the chance to top the group, and therefore Nathan Aspinall is our champion! pic.twitter.com/egYcDjWLuz