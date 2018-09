Softbalistky přidaly na dvě výhry, baseballisté prohru

České softbalistky si na turnaji Super 6 připsaly další dvě výhry a mají jistý minimálně zápas o bronz. V nizozemském Hoofddorpu dnes dvakrát vyhrály o bod: Rusko porazily 5:4 a Řecko 6:5. Naopak baseballisté podruhé v turnaji prohráli, Španělům podlehli 7:12.

Po úterním vítězství nad Italkami dostaly nejzkušenější hráčky volno a vstup do utkání s Ruskem softbalistkám nevyšel. Po první směně prohrávaly 0:3. "Rusky jsou slabší a i přes jejich silný začátek jsme věděly, že je umíme porazit, i když příjemný vstup do zápasu to tedy nebyl," řekla vnější polařka Lucie Halakucová.

Právě Halakucová se odpalem k plotu postarala ve čtvrté směně o vyrovnání na 3:3 a po šesté směně již Češky vedly 5:3. Do čtvrté směny nadhazovala Veronika Burianová a zápas dokončila Veronika Pecková. Česká jednička v poslední směně udělala tři strikeouty, a tak homerun Semjonovové jen zkorigoval výsledek.

Proti Řecku zápas Češky výborně rozjely a po druhé směně svítilo na tabuli skóre 6:1. Soupeřky poté dotáhly na rozdíl bodu a po Martině Bláhové a Veronice Burianové jistila výhru Pecková. "Je to hodně náročné. Několikrát v zápase se změní situace a pokyn, zda se mám, nebo nemám rozcvičovat," řekla Pecková.

Zápasy komplikoval silný vítr. "Musela jsem trochu upravit postavení před nadhozem, abych měla větší stabilitu a vítr mi neubíral sílu," uvedla Pecková.

V základní skupině se softbalistky střetnou ve čtvrtek s Velkou Británií a v pátek Nizozemskem. První dva celky po základních bojích se utkají o titul.

Baseballisté po třech směnách prohrávali vysoko 1:8. Španělé se opírali do nadhozů Jana Nováka a chytač Blake Ochoa odpálil v první směně grandslam, čtyřbodový homerun. "Hodně to ovlivnilo celé utkání," řekl Jakub Malík, který ve druhé směně dal homerun. "Dal mi to na střed a sedlo mi to parádně."

V sedmé směně se reprezentantům povedlo i díky tříbodovovému homerunu Tomáše Junce udělat čtyři body, ale na zvrat to nestačilo. "Ukázali jsme, že máme tlak na pálce, ale je třeba je držet zkrátka od začátku zápasu," řekl Malík.

První výhru zkusí baseballisté vybojovat ve čtvrtek proti Belgii, která má na kontě rovněž dvě prohry.