Softbalistky prošly do elitní čtyřky! Dostanou se na olympiádu?

České softbalistky porazily v kvalifikaci na olympijské hry Botswanu 12:0 a zajistily si tak účast ve skupině čtyř nejlepších týmů. V základní skupině B v Utrechtu skončily s jednou porážkou na druhém místě za svými středečními přemožitelkami Italkami.

V následujících dnech sehrají Češky ještě dvě utkání, pravděpodobně proti Velké Británii a Nizozemsku. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz turnaje.

Zápas s Botswanou skončil předčasně už po čtvrté směně. Češky do něj vstoupily velmi důrazně. Hned čtyři z nich se prosadily v první směně úspěšným odpalem, další zařídily bod po špatných příhozech vnitřního pole. Botswanská obrana vyrobila už v úvodní směně čtyři chyby. Ve druhé směně zařídila jedenáctý bod Tereza Jakešová odpalem do levého pole. Ve třetí směně se zase odpalem do pravého pole prosadila Ludmila Kučerková.

Dařilo se také českým nadhazovačkám. Katelyn Humhejová si ve dvou směnách připsala tři strikeouty, Martina Bláhová čtyři. Obě hráčky nepovolily botswanským pálkařkám se prosadit. Africký tým tak ani jednou během kvalifikace na olympijské hry úspěšně neodpálil.