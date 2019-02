Šonka o chlup druhý, Kopfsteinovi přitížila návštěva papeže

Letec Martin Šonka vykročil za obhajobou titulu v sérii Air Race druhým místem v zahajovacím závodě v Abú Zabí. Českého pilota porazil ve finále o pouhé tři tisíciny sekundy Jošihide Muroja. Japonský vítěz zahájil šampionát maximálním ziskem, protože v pátek vyhrál i nově bodovanou kvalifikaci.

Šonka se do závodu kvalifikoval čtvrtým časem a v prvním kole vyřadil Cristiana Boltona z Chile v nejrychlejším čase ze všech. Do Final Four se probojoval po vítězství nad Mattem Hallem z Austrálie. Trojnásobného vicemistra světa porazil i s jednosekundovou penalizací.

Do čtyřčlenného finále nemohl kvůli technickým problémům nastoupit Francouz Nicolas Ivanoff. Šonka vzlétl jako poslední a porazil Američana Michaela Gouliana, za Murojou těsně zaostal, třebaže ještě v polovině trati vedl.

Kopfsteina trápila technika

Druhý český pilot Petr Kopfstein svedl v prvním kole vyrovnaný souboj s Goulianem a na čas s ním prohrál jen o 176 tisícin. Býval by postoupil jako nejrychlejší poražený pilot, jenže k času mu přibyla dvousekundová penalizace za nesprávný průlet, mezi osmičku nejlepších nepostoupil a skončil desátý. Penalizaci obdrželo v prvním kole devět ze 14 letců a stála postup například druhého muže kvalifikace Petea McLeoda z Kanady.

Team Spielberg se rozhodl odstartovat do své čtvrté sezony v nejprestižnější letecké soutěži s novým motorem a novými technickými modifikacemi, které však bylo možné na letoun Edge 540 V3 nainstalovat až v místě závodu.

A byla to právě technika, která působila Petru Kopfsteinovi a jeho týmu po celý týden největší starosti. "Celá řada věcí nefungovala tak, jak by měla. Odešlo nám napájení, odešla avionika, přehříval se motor," vysvětloval po závodě karlovarský pilot.

Nový motor se negativně podepsal i pod pomalejší časy z tréninkových a kvalifikačních letů. "Motor bylo potřeba před závodními lety kvalitně zaběhnout, což jsme ale nestihli," řekl Petr. Jednou z příčin byla i návštěva papeže Františka, kvůli které nebylo možné odstartovat a nalétat s motorem potřebné letové hodiny.

V Round of 14, kde Petr Kopfstein letěl proti Michaelu Goulianovi, byl motor vůbec poprvé ochuzen na závodní režim, což se pozitivně odrazilo ve výsledném čase. Nebýt penalty za chybný průlet brány, doletěl by si Team Spielberg pro postup z pozice šťastného poraženého. Takto ale znamenal konečné 10. místo.

"Výsledek je, jaký je. S tím už nic neuděláme. Máme ale velkou radost z čistého času, který se nám podařilo zaletět - bez penalty bychom byli na úrovni letů z Final 4. Motor fungoval výborně a je vidět, že jdeme po správné cestě," uvedl pilot.

Osmidílný seriál bude pokračovat v dosud nezveřejněném termínu a na neurčeném místě v Evropě.