Srbské volejbalistky obhájily evropské zlato

Srbské volejbalistky obhájily titul mistryň Evropy a zlato slaví potřetí v historii. V dramatickém finále v Ankaře porazily domácí Turecko 3:2, zápas trvající téměř tři hodiny sledovalo 13 tisíc fanoušků. Díky třetí evropské trofeji se Srbky posunuly v historické tabulce na druhé místo za suverénní Rusko (19).

Srbský tým vyhrál pod vedením kouče Zorana Terziče a v sestavě s hvězdnou univerzálkou Tijanou Boškovičovou třetí velký turnaj za sebou. Před dvěma lety usedl na evropský trůn, loni v Jokohamě ovládl mistrovství světa. Dnes Srbky porazily Turecko v rozhodujícím setu nejmenším možným rozdílem 15:13, druhý mečbol proměnily po chybě domácího bloku.

Oba finalisté se utkali na tomto šampionátu podruhé. V posledním zápase základní skupiny A bylo úspěšnější favorizované Srbsko, zvítězilo 3:1 a dnes domácí reprezentaci ve strhujícím finále přehrálo podruhé.

Lépe však finálovou bitvu rozehrály domácí Turkyně. V bouřlivé kulise hrály zpočátku uvolněně a bez chyb, ale vydrželo jim to jen první set. Srbky pak výrazně zvýšily svou úspěšnost v útoku a vývoj otočily.

Italský kouč na turecké lavičce Giovanni Guidetti se však ve svém čtvrtém finále na ME a se třetím různým týmem nehodlal smířit s dalším stříbrem. Prostřídal sestavu a ta nová si vedla znamenitě. Do stavu 12:12 v pátém setu byla partie naprosto otevřená, závěr však Turecko nezvládlo a další chybou, tentokrát při obraně na síti, šanci na první evropské zlato pohřbilo. Stříbrem si nicméně vyrovnalo nejlepší výsledek na ME.

Dvaadvacetiletá Boškovičová k další týmové trofeji přispěla 23 body, jen o jeden méně nasbírala smečařka Brankica Mihajlovičová.

Utkání o 3. místo vyhrály Italky nad Polskem 3:0 a vybojovaly první medailové umístění od zisku titulu v roce 2009. Aktuální vicemistryně světa zvítězily v Ankaře 25:23, 25:20 a 26:24, strůjkyní italského úspěchu byla zejména smečařka Paola Ogechi Egonuová, autorka 23 bodů.

Šampionát poprvé v historii hostily čtyři země, české volejbalistky na ME po 14 letech chyběly. Již v pátek rozehrají mistrovství Evropy muži, tentokrát i s českou reprezentací.