Stará dáma s českým podpisem. Trofeje pochází ze severu Čech

Ptačí křídla připomíná design letošních trofejí pro slavný cyklistický závod Tour de France. Stejně jako v případě předchozích sedmi ročníků podobu trofeje navrhoval designér Škoda Auto Peter Olah. Dnes také ve sklárně společnosti Ajeto Lasvit v Lindavě na Českolipsku na jejich výrobu dohlížel. Celkem se vyrábějí čtyři trofeje pro všechny vítěze jednotlivých kategorií Tour de France.

"Tři jsou křišťálové a jedna je ze zeleného skla pro vítěze zeleného dresu ve sprintu," řekl ČTK Olah. Trofejí se ve skutečnosti vyrábí víc. "Výroba je extrémně komplikovaná, u skla nikdy nevíte, jak to nakonec dopadne. Nafouká se mnohem víc polotovarů, potom se vybírají ty nejlepší tak, aby neměly nějaké vady. Následně se brousí a i to je precizní proces, takže i při tom se může stát, že se to někdy nepodaří. Proto se jich vyrábí víc," doplnil designér. Ve finále je připraveno šest kusů pro případ, že by se některý rozbil.

Trofeje pro závod vyrábějí na Českolipsku od roku 2011. Zhruba 60 centimetrů vysoká trofej váží kolem čtyř kilogramů. Základní tvar je každý rok stejný a vychází z charakteristiky třítýdenního závodu. "Symbolizuje dynamiku závodu, dole je ta váza široká jako je široké startovní pole, ve středu se zužuje, protože tam už se profilují favoriti a potom do vrchu se rozbíhá, v tom nejvyšším bodě stojí jen ten jeden - ten vítěz," popsal tvar trofeje její autor. Každý rok se ale trofej liší zpracováním.

V minulosti už Olah na trofej použil dekor, který symbolizoval krystalickou formu skla. "Měli jsme dekor, který symbolizoval výplet kola cyklistického, nebo točícího se kola. Ke stému výročí Tour de France jsme použili speciální techniku, kdy bylo křišťálové sklo potažené opálovým bílým sklem a to bylo následně probroušené takže vznikly krásné průhledy," popsal použité dekory designér. Letos se Olah nechal inspirovat ptáky, protože rychlá jízda závodníků mu připomněla jejich volnost, svobodu a rychlost. "Připomíná roztažená křídla ptáků," dodal.

105. ročník nejslavnějšího etapového závodu Tour de France odstartoval 7. července na ostrově Noirmoutier. Kvůli kolizi s fotbalovým mistrovstvím světa začíná věhlasný závod o týden později, než je zvykem. Zatímco loni ho jela trojice českých profesionálů, letos čeští cyklisté v pelotonu chybějí. Tradiční počet 21 etap o celkové délce 3351 kilometrů rozdělí do tří bloků dva volné dny, program zpestří také dvě časovky. Dojezd je tradičně v Paříži, a to v neděli 29. července.