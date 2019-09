Štybar útočil marně, rovinatou etapu vyhrál Gilbert.

Belgický cyklista Philippe Gilbert ovládl na Vueltě po dni volna nejdelší etapu letošního ročníku a připsal si druhé dílčí vítězství. Na etapový vavřín znovu útočil i jeho stájový kolega Zdeněk Štybar, jeho nástup v závěru 219,6 km dlouhé trasy ale soupeři stihli zlikvidovat. Červený dres lídra udržel Slovinec Primož Roglič.

Štybar vyrazil zhruba dva kilometry před cílem ze skupiny uprchlíků, náskok ale neuhájil až do konce a po kilometru byl dostižen. Závěrečný spurt s přehledem vyhrál sedmatřicetiletý Gilbert před Irem Samem Bennettem a dalším jezdcem stáje Deceuninck-Quick Step Rémim Cavagnou. Český reprezentant nakonec dojel na 16. místě s půlminutovým odstupem.

Etapu dnes provázel silný vítr a i kvůli němu cyklisté trať zvládli průměrnou rychlostí zhruba 50 km/h. "Bylo to šílené už od startu. Bylo to vážně rychlé. V jednu chvíli jsme dokonce na rovině jeli 75 km/h. Řekl bych, že za sedmnáct let profesionální kariéry jsem něco takového nezažil. Bylo to opravdu bláznivé," okomentoval Gilbert jednu z nejrychlejších etap Vuelty.

Roglič ztratil v rovinaté etapě na vítěze pět a půl minuty. Na druhou příčku celkového hodnocení se z šestého místa propracoval Nairo Quintana, jemuž se podařilo dostat do úniku a dojel na 14. místě s desetisekundovým odstupem za vítězem. V průběžném pořadí nyní Kolumbijec za Rogličem zaostává o 2:24 minuty. Mistr světa Alejandro Valverde na třetím místě dál ztrácí 2:48.

"Byl to těžký den a já jsem udělal chybu. Neměl jsem být tam, kde jsem byl, měl jsem být vepředu," zpytoval bývalý skokan na lyžích Roglič svědomí. "Tým vynaložil velké úsilí, aby mě zachránil. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Uvidíme v Madridu, ale pořád to pro nás vypadá dobře," dodal.

Ve čtvrtek peloton čeká opět horská etapa, která prověří vrchařské schopnosti. Cyklisté musí na 177,5 km dlouhé trati zvládnout čtyři stoupání první kategorie.