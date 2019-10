Sudí vyloučil hráče a pak se fotil s fandy soupeře

Ragbyový rozhodčí Jaco Peyper se postaral po čtvrtfinálovém utkání mistrovství světa mezi Walesem a Francií o pořádné pozdvižení. Po zápase, ve kterém vyloučil za úder loktem Francouze Sébastiena Vahaamahinu a Velšané v přesilovce dokonali obrat na 20:19, se nechal vyfotit s fanoušky ostrovního celku.

Na tom by ještě nemuselo být nic kontroverzního. Jenže jihoafrický sudí na snímku společně s fanoušky gestem předváděl Vahaamahinův zákrok.

"Pokud je ta fotka pravá, tak je šokující a bude nutné její okolnosti pořádně vysvětlit," uvedl na svém twitteru viceprezident francouzské ragbyové federace Serge Simon.

"Jen se vyfotil s několika fanoušky a udělal malý vtípek. Zbytečně se to zveličuje," uvedl v pondělí na tiskové konferenci trenér Walesu Warren Gatland.

Případem se hodlá zabývat i Světová ragbyová federace. "Vyšetřujeme okolnosti kolem fotografie Jaca Peypera se skupinkou velšských fanoušků z nedělního večera, která se objevila na sociálních sítích. Zjišťujeme fakta a nebudeme zatím celou situaci více komentovat," uvedla federace v prohlášení.

Vahaamahina dostal červenou kartu v 48. minutě za stavu 19:10 pro Francii. Vyloučení bylo zcela namístě, jak jednoznačně uznal po utkání i trenér Francouzů Jacques Brunel. Osmadvacetiletý ragbista následně oznámil konec reprezentační kariéry.

This is the reason France lock Sebastien Vahaamahina copped a red card. Could it be the game-changing moment? pic.twitter.com/aChk8I5Jj5