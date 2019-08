Světový triatlon ovládne Karlovy Vary, v akci i obhájkyně Frintová

Nabitá startovní listina slibuje mimořádně atraktivní závody, které se mohou stejně jako v minulém roce rozhodovat až v cílové rovince. Tehdy české fanoušky potěšil zejména triumf Venduly Frintové. "Musím ale souhlasit s tím, co říkají i jiní sportovci: něco obhájit je těžší než to vyhrát poprvé," říká.

Startovní listina Frintové do karet nenahrává

Nejprestižnější triatlonový závod v Česku se také letos uskuteční v nádherných kulisách lázeňského centra, které usiluje o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Pro účastníky Světového poháru budou připraveny tratě o distancích 1,5 km plavání, 40 km cyklistiky a 10 km běhu, které je zavedou do nejhezčích míst Karlových Varů - na kolonády, k Vřídlu a především na Divadelní náměstí, které bude srdcem závodu. "Vedení Mezinárodní triatlonové unie označilo naši trať za jednu z nejkrásnějších na světě," říká hrdě ředitel závodu Vladimír Malý.

Pozornost triatlonového světa směřuje do Česka. Už o víkendu 23.-25. srpna se uskuteční CITY TRIATHLON Karlovy Vary, který vyvrcholí nedělním závodem ITU Světového poháru. V kategorii žen je jeho největší favoritkou obhájkyně loňského prvenství Vendula Frintová. Závodní program odstartuje už v pátek Českým pohárem žáků, v sobotu se uskuteční otevřený závod PSG Age Groups jako součást Českého poháru.

Mezi zahraniční hvězdy bude patřit Beth Potterová, která se letos stala mistryní Evropy. Zajímavostí je, že se ještě před několika lety věnovala atletice - na olympiádě v Riu reprezentovala Velkou Británii v běhu na 10 000 metrů. Španělka Sara Peréz Salaaová zase reprezentovala na olympiádě jako plavkyně. "Startovní listina mi letos do karet úplně nenahrává, protože v ní vykrystalizovala velice silná skupina plavkyň," říká Vendula Frintová, která mezi favoritky řadí i další závodnice: "Nechybí ani Gillian Backhousová, která vyhrála v Karlových Varech v roce 2017, kdy jsem skončila druhá. Silné bude i trio Američanek Tomlinová, Burnsová a Gormanová - vše medailistky ze závodů světového poháru."

Na startu bude české mužské trio

Do závodu mužů nastoupí trojice Čechů - Jan Čelůstka, Jan Volár a František Linduška, který bude chtít navázat na loňské skvělé páté místo. To je pro něho dosud největším úspěchem v kariéře.

Do Karlových Varů mají opět namířeno ruští bratři Igor a Dmitrij Polyanští. Druhý jmenovaný bude obhajovat vítězství z loňského roku. Chybět nebude ani stříbrný muž minulého ročníku - Ir Russell White. Na start se postaví také slovenský reprezentant Richard Varga, který patří k nejlepším závodníkům v Evropě a k nejlepším plavcům na triatlonové scéně. Loni se stal mistrem Evropy ve sprintu, o rok dřív byl evropským šampionem v aquatlonu.

"Do boje o pódium budou chtít jistě promluvit i francouzští a britští závodníci," odhaduje Vendula Frintová. S velkými očekáváními přijíždí třeba Francouz Simon Viain, který pravidelně atakuje nejlepší desítku v závodech mistrovství světa a na start půjde s číslem 1.

"Při pohledu do startovní listiny je jasné, že nás čekají skvělé závody! Jsme rádi, že můžeme znovu přivítat závodníky, kteří v Karlových Varech v minulých letech předváděli fantastické výkony, ale i úplně nová jména ze světové špičky. Budeme zvědaví, jak se poperou nejen s kvalitními soupeři, ale také s velmi náročnou tratí," říká Vladimír Malý.

Jeho tým letos připravil novinky také pro fanoušky, kteří se mohou těšit na skvělé zázemí. Ze startu na Rolavě do centra závodu na Divadelním náměstí je bude přepravovat speciální autobusová linka, na kterou naváže lanovka Imperial. Nově také půjde závod sledovat na velkoplošné obrazovce z šedesátimetrové tribuny, která bude zbudována přímo na Divadelním náměstí u cílové rovinky.

Přijďte fandit, závodit, bavit se s dětmi

Závodní program odstartuje už v pátek odpoledne, kdy se ve volnočasovém areálu Rolava uskuteční závody Českého poháru žáků. V sobotu dopoledne na ně na Rolavě naváže GEIS Baby Duathlon. Při něm se postaví na start děti od jednoho roku až do 12 let, které si mohou užít také štafetové závody se svými rodiči. Startovné je zdarma.

Sobotní odpoledne bude v Karlových Varech patřit české špičce i amatérským triatlonistům. Uskuteční se totiž otevřený závod PSG Age Groups, který je součástí Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Start se odehraje ve dvou vlnách (do 39 let / +40 let) a karlovarské tratě si užijí také tříčlenné štafety.

Na účastníky tohoto závodu čeká 700 m plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu, a to na obdobných trasách a za stejných podmínek, jaké budou mít o den později profesionálové při závodě Světového poháru. Zejména finiš na Divadelním náměstí bude fantastickým zážitkem!

Na stejném místě si pak závodníci, jejich doprovod i fanoušci užijí koncert skupiny Hamleti, jejímiž členy jsou herci a moderátoři Dalibor Gondík, Aleš Háma a Jakub Wehrenberg.

V neděli program vyvrcholí závodem Světového poháru, kdy se na start postaví největší hvězdy českého a světového triatlonu. Závod budete moci sledovat nejen v Karlových Varech, ale také na televizní stanici ČT Sport, která připraví ze závodu přímé vstupy.