Synka čeká boj o finále. Prodlouží svoji unikátní sérii?

Veslař Ondřej Synek se bude v pátek snažit na mistrovství světa v rakouském Ottensheimu prodloužit svou unikátní sérii účastí ve finále vrcholných akcí. Od roku 2005, kdy začal závodit na skifu, na žádné špičkové soutěži nechyběl ve finálových bojích o medaile. Mezi šestici nejlepších postoupil jedenáctkrát na mistrovství světa, třikrát na olympijských hrách a sedmkrát na evropském šampionátu.

"Čtvrtfinále máme za sebou a semifinále čeká. V pátek se budu snažit, abych se dostal do svého osmnáctého finále v řadě a na pátou olympiádu," napsal Synek na svůj facebookový profil. Do své série totiž počítá jen výsledky na MS a olympijských hrách na skifu a dvojskifu. Před změnou disciplíny úspěšně závodil v posádce společně s Milanem Dolečkem mladším.

Šestatřicetiletý Synek je nejúspěšnějším českým veslařem historie, přesto byl v Rakousku v minulých dnech nezvykle nervózní. "Musím se přiznat, že před čtvrtfinále jsem zažíval nejhorší stavy, které jsem kdy při závodění měl. Dva dny jsem žil ve svém světě a nervech, což bych nikomu nepřál. Rozjížďka nám toho moc neřekla a nevěděli jsme, jak na tom jsem," přiznal veslař pražské Dukly. Jeho dosavadní výsledky v sezoně totiž nebyly excelentní.

Ve čtvrtfinále však Synek podal dobrý výkon a bez výraznějších problémů vyhrál. Dokázal porazit i dánského vítěze dvou letošních Světových pohárů Sverriho Nielsena. "Ověřil jsem si, že je to dobré, a věřím si. Nechci říct, že se na semifinále těším, ale udělám všechno, co budu moct," podotkl pětinásobný světový šampion, jenž může na Dunaji útočit na rekordní šestou zlatou medaili. "Budu se snažit postoupit a tím si zajistit účast v Tokiu," řekl Synek.

V semifinálové jízdě navíc už nebude tak nervózní i proto, že případný nezdar by neznamenal konec olympijského snu. O letenky do Tokia se bude bojovat i ve finále B. "Kdybych vypadl ve čtvrtfinále, jako se to stalo klukům na dvojce, což je mi hrozně líto, tak je to malá sportovní tragédie. Já bych teď měl před sebou béčko a mohl skončit do devátého místa," poukázal Synek na fakt, že skifaři na MS bojují o devět olympijských míst.