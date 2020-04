Těžká zranění jsou pryč. Jsem zdravý a trénuju, hlásí Froome

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome se už téměř plně zotavil z těžkých zranění, která utrpěl loni v červnu při pádu ve Francii. Čtyřiatřicetiletý cyklista to řekl poté, co se v neděli pomocí aplikace Zwift zúčastnil virtuální vyjížďky svého týmu Ineos společně s Geraintem Thomasem a Eganem Bernalem, kteří ovládli "Starou dámu" v minulých dvou letech.

"Rehabilitace postupuje opravdu dobře. Dokonce bych se nebál říct, že už je prakticky dokončená," řekl Froome v rozhovoru na YouTube.

Rodák z Nairobi loni při projížďce trasy časovky na závodu Critérium du Dauphiné narazil do zdi domu a zlomil si stehenní kost, hrudní kost, krční obratel, loket a žebra. "Stále ještě dělám cvičení, abych posílil pravou stranu, kde jsem měl ta zranění, ale jinak jsem zpět v normálním tréninku a jde to fakt dobře," dodal.

Koncem února se Froome vrátil po osmiměsíční pauze do pelotonu na závodu Kolem SAE, jenž byl kvůli šíření koronaviru předčasně ukončen. Nyní je v karanténě na jihu Francie. "Je mi fajn. Mám co dělat, protože trénuju na válcích, co se dá," řekl skvělý vrchař a časovkář, jenž vyhrál také Vueltu a Giro d'Italia.

Formu v závodech si v nejbližší době otestovat nemůže. Profesionální cyklistická sezona je zastavena minimálně do konce května a v ohrožení je Tour de France, jež má začít 27. června.