Thomas stvrdil vítězství. Sprintu v Paříži kraloval Nor Kristoff

Britský cyklista Geraint Thomas se poprvé v kariéře stal vítězem Tour de France. Závěrečný spurt v poslední etapě v Paříži, ve které se tradičně o celkové pořadí už nezávodí, vyhrál po 116 kilometrech z Houilles Alexander Kristoff z Norska.

Thomas na Tour vyhrál dvě horské etapy a pro stáj Sky zajistil šestý celkový triumf v posledních sedmi letech. Dvaatřicetiletý jezdec navázal na vítězství Chrise Froomea, který "Starou dámu" ovládl poprvé v roce 2013 a poté v letech 2015 až 2017. V roce 2012 závod vyhrál Bradley Wiggins.

"Neuvěřitelné. Jako bych se vznášel na obláčku v sedmém nebi. Nějakou chvíli mi bude trvat, než mi to všechno dojde. Normálně jsem v téhle etapě vždycky trpěl, ale dneska jsem jí doslova proplul," uvedl Thomas. "Poprvé jsem jel Tour v roce 2007 a bylo to šílené. Už jen to, že jsem ji dokončil, jsem bral jako velkou věc. Ale když jsem jel po Champs-Élysées ve žlutém trikotu, musel jsem se štípnout, jestli se mi to nezdá," dodal.

Konečné pořadí Thomas ovládl s náskokem téměř dvou minut před Tomem Dumoulinem z Nizozemska, který navázal na druhé místo z letošního Gira d'Italia. Třetí příčku obsadil Froome, jemuž se ve stínu dopingové aféry nepovedl útok na pátý triumf. Tím by vyrovnal rekord Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

Vicemistr světa Kristoff rozhodl o prvenství v závěrečném hromadném spurtu, ve kterém porazil Johna Degenkolba z Německa a domácího Arnauda Démara. Norský jezdec se vítězství na Tour dočkal po čtyřech letech, když v roce 2014 ovládl dvě etapy.

"O tomhle jsem hrozně dlouho snil. Několikrát jsem byl blízko, ale nikdy se mi nepodařilo porazit rychlejší kluky, jako byli Cavendish, Greipel nebo Kittel. Ale dneska tady nebyli, skončili v horách, takže jsem byl nejrychlejší já," uvedl Kristoff. "Spurt jsem začal v dobré pozici, pak jsem předjel Johna a dvacet metrů před cílem už jsem věděl, že jsem to dokázal," dodal.

Na osmém místě za Kristoffem dojel Peter Sagan v zeleném trikotu pro nejlepšího spurtéra, který si slovenský mistr světa vzhledem k odstoupení většiny konkurentů zajistil už v 16. etapě. Získal ho pošesté v kariéře, čímž vyrovnal rekord Němce Erika Zabela. Vrchařskou soutěž ovládl domácí Julian Alaphilippe, nejlepším mladým jezdcem se stal jeho krajan Pierre Latour.