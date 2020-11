Tiger Woods má v plánu zúčastnit se turnaje dvojic se synem

Jeden z nejúspěšnějších golfistů všech dob Tiger Woods si před Vánoci poprvé zahraje s jedenáctiletým synem Charliem oficiální turnaj. Účast na akci dvojic PNC Championship potvrdil vítěz 15 majorů a celkem 82 turnajů PGA Tour pořadatelům ve čtvrtek a prodlouží si tak soutěžní rok.

Masters v Augustě mělo být Woodsovým posledním letošním vystoupením, ale čtyřiačtyřicetiletý Američan nakonec přijal pozvánku do Orlanda. "Ani nedokážu říct, jak moc se těším, že si poprvé společně zahrajeme. Bylo skvělé sledovat, jak roste coby juniorský golfista. Tohle bude něco neuvěřitelného," řekl Woods webu PGA Tour.

Turnaje PNC Championship se účastní 20 profesionálů, kteří vyhráli major nebo The Players Championship, a to se svými syny, dcerami, vnoučaty nebo rodiči. Soutěž se v Orlandu uskuteční od 17. do 20. prosince. Startovat budou například i Gary Player, Greg Norman, John Daly či Annika Sörenstamová.

Premiéra nečeká jen Woodse, ale i třetího hráče světového žebříčku Justina Thomase, jenž vytvoří dvojici s otcem. Titul se pokusí obhájit Němec Bernhard Langer opět se synem Jasonem.

Woods obvykle zakončoval rok na vlastním turnaji Hero World Challenge na Bahamách na začátku prosince, ten však byl kvůli koronaviru pro letošek zrušen.