Tour de France v mlze. Kdy se rozhodne o konání závodu?

Pátek 15. května je podle pořadatelů Tour de France posledním možným dnem, kdy se rozhodne o konání nejslavnějšího cyklistického závodu. Právě Tour je jedním z posledních velkých letních závodů či soutěží, které mají kvůli pandemii koronaviru zatím nejistý osud. Začít by měla 27. června.

Starostové měst, přes která má třítýdenní "Stará dáma" vést, nesouhlasí s návrhem francouzské ministryně sportu Roxany Maracineanuové, že jednou z možností je Tour uspořádat bez diváků. I kvůli těmto ohlasům pořádající společnost ASO stanovila termín pro finální rozhodnutí.

"Jsou to miliony lidí, kteří přicházejí k tratím, aby jezdce viděli zblízka. I když jsou záběry v televizi krásné, událost by to úplně narušilo," řekl Stéphane Villain, zástupce starosty města Chataillon-Plage, které by mělo být součástí 11. etapy.

Patnáctý květen by dal podle společnosti ASO organizátorům dostatek času na přípravu, zbývalo by šest týdnů. "Nedělám si mnoho iluzí. Ale po odložení olympijských her se pro nás otevírají možnosti, třeba přesunout Tour na konec července. Za normálních okolností bych byl proti, protože Francouzi jsou na dovolené, ale i když se situace s koronavirem zlepší, budou mít tendenci být doma a uvítali by, aby Tour viděli," doplnil Daniel Spagnou, starosta Sisteronu, kde by měl peloton finišovat ve 3. etapě.

Další starostové upozorňují, že i když je nyní potřeba veškeré úsilí vyvinout na boj s nemocí COVID-19, mělo by se myslet i na budoucnost. A Tour de France by pomohla i majitelům restaurací či hotelů. "Prioritou je teď samozřejmě zdraví nás všech. Až to všechno skončí, budeme chtít myslet zase i na něco jiného, zase se scházet, radovat a slavit," dodal Villain.