Triatlonisté: Všechno se to točí kolem olympijské kvalifikace

Triatlonovou reprezentaci v nové sezoně čeká mistrovství Evropy v Nizozemsku a další boje v kvalifikaci na olympijské hry v roce 2020. Téměř jistou účast v Tokiu už má česká jednička Vendula Frintová.

"Všechno se to točí kolem olympijské kvalifikace. Systém je velmi složitý a je to pomalu na hodinovou přednášku, protože se tam prolíná systém štafet a individuálních kvalifikací, kde se to navzájem vylučuje. Pokud země získá místa ve štafetě, tak už je nemá v individuálu a zase naopak," řekl reprezentační trenér Lukáš Vrobel na tiskové konferenci.

Frintová má na dosah čtvrtou olympiádu. "Momentálně začal druhý rok kvalifikačního období. Vendula body má a už v podstatě můžeme říct, že kvalifikovaná je. U Petry Kuříkové je vysoká pravděpodobnost, že se to povede. U mužů je to velmi hraniční. Zatím nejnadějněji vypadá Franta Linduška, ale bude to boj do poslední chvilky. Bude to opravdu o pár bodech," uvedl Vrobel.

"Pokud se nestane něco závažného, spíš se v současné době můžu bát nějakých zranění, že mě srazí auto nebo něco takového. Jinak výkonnost tam je a měla bych se na své čtvrté olympijské hry podívat," doplnila Frintová.

Na evropském šampionátu v nizozemském Weertu, který se uskuteční od 31. května do 2. června, budou vedle Frintové, Kuříkové a Lindušky ještě ČR reprezentovat Iveta Fairaislová a Jan Čelůstka s Janem Volárem. I zde se bude bojovat o body do olympijské kvalifikace.

"U žen jsou ambice vyšší. Tam bychom byli rádi, kdyby se povedlo to, co loni, aby byly v první desítce. Vendula má určitě síly na to tam bojovat na medaili. U kluků budeme velmi spokojeni, když se jeden z nich vleze do první dvanáctky, i když sníme o nějakém umístění v první desítce," konstatoval Vrobel.

Frintová by chtěla navázat na páté místo z minulého ME v Glasgow. "Určitě mám dlouhodobý standard do šestého místa snad posledních pět nebo šest let, takže věřím, že na to navážu a zase nějaké pěkné umístění v první desítce se mi povede," podotkla pětatřicetiletá triatlonistka.

Česká republika letos opět přivítá velké mezinárodní závody. Ten pražský se uskuteční 27. července a bude součástí světové série Challenge. Tradiční podnik v Karlových Varech se 25. srpna rovněž potřetí za sebou bude konat v rámci Světového poháru. Frintová se v lázeňském městě pokusí obhájit loňské prvenství.