Už to není o golfu. Casey by kvůli majorům odložil Ryder Cup

Anglický golfista Paul Casey je pro přesunutí Ryder Cupu na příští rok, aby se letos stihly odehrát některé velké turnaje, které musely být kvůli pandemii koronaviru odloženy. Nové termíny momentálně hledají například majory Masters a PGA Championship, prestižní PGA Tour i všechny ostatní série jsou přerušeny.

Ryder Cup, v němž se utkávají týmy Evropy a USA, je v kalendáři naplánován na září. "Nejsem velký fanoušek odkládání věcí, ale už byl odložen v minulosti, tak proč by se to nemohlo udělat znovu," připomněl situaci po 11. září 2001. Po teroristických útocích v USA byl Ryder Cup o 12 měsíců odložen a od té doby se koná v sudých letech.

Letošní ročník, v němž by měl tým Evropy obhajovat titul z roku 2018, se má v září uskutečnit na hřišti Whistling Straits ve Wisconsinu. O možném odložení se ale zatím jen spekuluje. "Pokud by měly být v ohrožení životy, pak to musíme udělat, to je jasné. Já bych to podpořil," prohlásil Casey, jenž by se tento týden za normální situace snažil o završení vítězného hattricku na PGA Championship.

"Současná situace už není o golfu. Je to o starostech o bezpečnost lidí, lidském zdraví a ekonomických dopadech toho všeho," dodal jeden z členů předloňského vítězného mužstva.

Z kalendáře PGA Tour už kvůli koronaviru vypadlo jedenáct akcí. Osm z nich pořadatelé pro letošek zrušili. Sezona prestižního amerického seriálu je momentálně přerušena nejméně do poloviny května.