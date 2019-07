Vémola dominoval. Zápas ale ukončit nedokázal

Nejslavnější český MMA zápasník Karlos Vémola si v sobotu večer připsal jedenácté vítězství v řadě. Na galavečeru Oktagon 13, který se konal pod širým nebem na vyprodaném centrálním kurtu tenisového areálu Štvanice v Praze, porazil na body Brazilce Henriqua da Silvu.

Terminátor, jak se Vémolovi přezdívá, zápasu do začátku jasně dominoval. Již v prvním kole dostal Da Silvu na zem, což zopakoval i v dalších kolech. Soupeři způsobil tržnou ránu pod obočím, zápas ale před limitem ukončit nedokázal a o vítězi tak museli rozhodnout sudí.

"Fanoušci ve třetím kole pískali. Určitě na mě, protože jsem neukončil zápas, jak jsem řekl. To ale nešlo, byl na to připravený. A ukončit někoho, kdo se jenom brání, je strašně těžký," řekl Vémola po zápase.

Před Vémolou se v kleci představil i v České republice oblíbený zápasník z Uzbekistánu Machmud Muradov, který porazil Brazilce Wendella Marquese TKO ve 2. kole a připsal si také jedenáctou výhru v řadě. "Udělal jsem, co jsem musel. Jedenáct výher v řadě ve váze do 84 kilogramů, kdo tohle v Česku má? Nikdo," řekl Muradov, který tak udělal další krok k posunu do elitní světové organizace UFC, o něm už dlouho sní.

Ještě během předzápasů se v kleci konal souboj dvou bývalých veteránů z UFC. Český bojovník Viktor Pešta si s těžkým soupeřem těžkou hlavu nedělal a od začátku se snažil svého soupeře ukončit. Američan Mike Kyle nakonec nevydržel škrcení zezadu a zápas v prvním kole odklepal. Pešta tak vyhrál technikou zvanou rear naked choke.