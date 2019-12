VIDEO: Chyběla šipka. Na šampionátu skoro padla ‚devítka‘

O možná nejdramatičtější utkání na šipkařském mistrovství světa v Londýně se v pondělí postarali dva Angličané Adrian Lewis a Darren Webster. Nasazená třináctka Lewis prohrával 0:2 a 2:3 na sety, přesto zápas otočil a postoupil do osmifinále. Aby se tak stalo, musel zvládnout i nervydrásající a neuvěřitelně kvalitní šestou sadu.

Právě za stavu 3:2 na sety pro dvacítku turnaje Webstera totiž oba hráči předvedli hned několik zakončení přes 100 bodů. Ten pravý vrchol ale přišel ve čtvrtém legu.

Websterovi se totiž skoro povedlo zavřít celý leg na devět šipek, což je nejmenší možný počet hodů. "Jeden z nejlepších zápasů, který jsem ve svém životě hrál," přiznal po utkání Lewis. Od dvojnásobného mistra světa už mají taková slova svou váhu.

EIGHT. PERFECT. DARTS!



WOW. What a set of darts this is! Darren Webster wires D12 for a nine-darter!!! pic.twitter.com/w4ZVZlnopi