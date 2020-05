Vodní slalomáři by mohli mít v Praze místo Světového poháru ME

Světový pohár ve vodním slalomu v Praze v září nebude, Mezinárodní kanoistická federace (ICF) posunula jeho termín na 23. až 25. října. Pořadatelé se místo toho snaží získat na září mistrovství Evropy, řekl ČTK ředitel organizačního výboru Jiří Rohan. Na divokou vodu v Troji by se tak mohl kontinentální šampionát vrátit po dvou letech.

Říjnový termín pořadatelům nevyhovuje, protože kvůli naplánované přeložce kanalizace a rekonstrukce dělicí zdi nemusí být dráha v Troji v provozu. "Další problém je, že aby byl Světový pohár oficiální, musí být zastoupeny tři kontinenty. Nejsme si jistí, že se tři kontinenty dají dohromady," doplnil Rohan.

Proto organizátoři začali pracovat na variantě uspořádat ME jako náhradu za zrušený šampionát, který měl být minulý týden v Londýně. Britové už o něj nemají zájem. Evropská federace kandidaturu Prahy předběžně podpořila, ale zatím jí šampionát definitivně nepřidělila.

"Řekli, že musejí postavit pravidla, kolik federací minimálně musí být na startu. (Národní) federace obešle s dotazem na předběžný zájem a s nabídkou, že by to mohl uspořádat někdo jiný. Což my si hrdě myslíme, že do toho nikdo nepůjde nebo na nás stejně nemá," popisoval Rohan.

Problém je v cestování, které je v současné době omezené kvůli pandemii koronaviru. I když pro případné mistrovství Evropy by mohlo být vzhledem k dosavadnímu vývoji situace reálnější než pro Světový pohár. Kvůli televiznímu přenosu pořadatelé řeší termín případného kontinentálního šampionátu. Mohl by být od 18. do 20. září, kdy měl být původně Světový pohár, nebo o týden dříve.

Pokud by čeští funkcionáři se snahou o získání ME neuspěli, vrátili by se k řešení Světového poháru, tentokrát pro termín na konci října. "S tím počítám už velice málo," poznamenal Rohan.

Na pražském mistrovství Evropy 2018 získali čeští reprezentanti v pěti individuálních kategoriích jedno zlato, jedno stříbro a tři bronzy. Další čtyři cenné kovy přidali v hlídkách.