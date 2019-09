Volejbalisté vydřeli postup do osmifinále, tam je čeká Srbsko

Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy postup do osmifinále a vděčí za to zejména Janu Hadravovi, který v zápase s Černou Horou nasbíral nevídaných 39 bodů. V přímém souboji o play-off získali Češi potřebné dva sety, a byť nakonec prohráli 2:3, uhájili před černohorským týmem konečné čtvrté místo ve skupině D. V sobotu je čeká obhájce bronzu Srbsko.

Osmadvacetiletý univerzál Hadrava se postaral v klíčovém zápase pro oba týmy o valnou většinu bodů, jen ze servisu zaznamenal jedenáct přímých bodů. Zápas nakonec vyhráli Černohorci, ale již za stavu 2:2 bylo jasné, že ani v případě vítězství nemohou Čechy o postup připravit.

Z Amsterodamu se svěřenci Michala Nekoly přesunou do Antverp a proti Srbsku, semifinalistovi loňského světového šampionátu, se pokusí v sobotu projít do čtvrtfinále. Měli by tak šanci obhájit sedmé místo.

Univerzál polského Olštýna Hadrava byl k neudržení a s celkovým počtem 21 es se dostal na druhé místo celého ME. Lepší je pouze domácí Nimir Abdel-Aziz (24). I v tabulce nejvíce bodujících hráčů figuruje Hadrava před závěrečnými dvěma zápasy základních skupin v popředí na třetí příčce.

Hadravův koncert za koncovou čárou rozhodl oba vítězné sety, tedy druhý a čtvrtý, v němž šlo oběma týmům o všechno. Povedla se mu třeba i čtyřbodová šňůra přímých bodů. Vyrovnaný souboj vyvrcholil i v tie-breaku a vyhráli ho Černohorci 15:13.

Ti se sice rozloučili s turnajem výhrou, ale při premiérové účasti na ME jim účast postup do play off unikla. Čeští volejbalisté skončili v "déčku" čtvrtí před Černou Horou o jeden bod a za polskými mistry světa, domácím Nizozemskem a Ukrajinou.