Volejbalistky si znovu si zahrají Final Four. Muži se rozloučili vítězně

České volejbalistky si stejně jako loni zahrají v Evropské lize Final Four. Do závěrečného turnaje proklouzly po výhře 3:0 nad Švédskem v Jablonci nad Nisou a díky prohře Ukrajiny na Slovensku 1:3.

Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose před zápasem věděly, že Ukrajina na Slovensku nebodovala a tříbodové vítězství je posune do finále. Nejslabší tým skupiny porazily jasně 25:11, 25:20 a 25:20 za hodinu a tři minuty.

O výhru se zasloužily smečařky, Mlejnková nasázela patnáct bodů a Kossányiová měla o dva méně. Univerzálka Orvošová přidala deset bodů.

"Nervozita před zápasem byla cítit, ale povedl se nám první set a jsem velmi spokojen, že máme šanci hrát Final Four," konstatoval Athanasopulos.

Final Four se v chorvatském Varaždínu uskuteční příští týden 21. a 22. června. Hrát se v něm bude i o postup do kvalifikace o elitní Ligu národů. Loni ve Final Four Češky nestačily v semifinále na Maďarky a v duelu o 3. místo zdolaly Finsko.

Druhým vrcholem sezony volejbalistek bude srpnová olympijská kvalifikace. Na mistrovství Evropy poté budou po 14 letech chybět.

Uspěla také mužská reprezentace

Čeští volejbalisté se s Evropskou ligou rozloučili výhrou. Výběr trenéra Michala Nekoly ve Finsku porazil domácí výběr v pětisetové bitvě 3:2 a ve skupině C skončil třetí. Do Final Four postoupili Bělorusové díky bodu za prohru na Ukrajině 2:3.

Volejbalisté věděli už před zápasem, že nemohou postoupit. Utkání dlouhé skoro dvě hodiny vyhráli 18:25, 27:25, 25:15, 21:25 a 15:13 v tie-breaku. Nahrávač Janouch nejvíce vybízel v útoku Hadravu a český univerzál zaznamenal 24 bodů.

Pro volejbalisty byla Evropská liga především přípravou na zářijové mistrovství Evropy.