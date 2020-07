Vrabcová po porodu znovu závodí, chce zabojovat o účast na olympiádě

Vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová se zhruba dva měsíce po porodu vrátila k závodům, i když zatím spíše rekreačně. Bronzová medailistka z předloňského ME v Berlíně plánuje v létě soustředění a v prosinci by na maratonu ve Valencii chtěla zabojovat o olympijské hry. To už bude možné plnit ostré kvalifikační limity.

Někdejší běžkyně na lyžích na konci dubna porodila dceru Adélku a rychle se vrátila k běhání. Minulý víkend se s manželem a kamarádem zúčastnila štafety při půlmaratonu v Trutnově. "Hodinky mi ukázaly průměrné tempo 3:59 na kilometr. Závod to úplně nebyl, brala jsem to spíš jako kvalitní trénink, ale hrozně mě to bavilo," zářila štěstím česká rekordmanka v půlmaratonu i maratonu.

Těhotenství a s ním spojené snížení zátěže jí pomohlo zbavit se problémů s achilovkami, kvůli kterým po úspěchu v Berlíně přišla o maraton v New Yorku 2018 i loňský Boston. "Maximálně jsem si užila už jen pocit, že vůbec běžím, navíc to bylo úplně bez bolesti. První kilometr to odbíhalo docela rychle, pak mi trošku docházelo a nohy cítím i čtyři dny po závodě, přece jen jsem dva roky pořádně nic rychlého nedělala," řekla serveru Český běh.

Limituje ji i pár kilogramů navíc a další změny tělesných proporcí. "Taky kojím a větší prsa jsou peklo. Když jsem vyběhla po porodu, musela jsem být pět dní bez běhání, jak jsem měla otlučená kolena, teď mě zase po závodě bolí zadek. Musím se prostě trochu hlídat, ale v hlavě se nic nezměnilo, na trénink se těším a vím, že je doma o Adélku dobře postaráno," vyprávěla čtyřiatřicetiletá běžkyně.

Má sílu trénovat, protože její dcerka v noci dobře spí. Před výběhy ji předává do péče manžela, tety nebo babičky. Pokukuje i po dalších závodech, hlavně letních novinkách oblíbeného seriálu RunCzech na letištích. "Chtěla bych jet s Áďou a Martinem na Runway Run do Českých Budějovic a možná i do Prahy, ale to bude spíš kvůli tomu, abych se zase dostala do běžeckého kolektivu, který mi vážně chybí," řekla.

Na přelomu července a srpna se chystá na třítýdenní soustředění do Božího Daru. "Livigno si v téhle situaci netroufneme, i když už jsme měli zaplacenou zálohu," poznamenala s odkazem na tradiční destinaci svých kempů.

Na podzim by si ráda zaběhla regionální půlmaratony RunCzech, pokud to bude možné. Díky bezprecedentnímu odložení olympijských her v Tokiu má nečekaně šanci na nich závodit. První pokus o zaběhnutí olympijského limitu plánuje na 6. prosince do Valencie. To bude šest dní poté, co skončí pozastavení olympijské kvalifikace, pro něž se vzhledem k mimořádným okolnostem Světová atletika rozhodla. "Čas 2:29:30 je hodně přísný, ale nohy jsou dobré a věřím, že si tělo pamatuje, že něco umělo," dodala Vrabcová, jejíž český rekord má hodnotu 2:26:31.