Vzal jsem si na šampionát dovolenou, přiznává David Mertl

Velký svátek se blíží, Česká republika, jako první evropská země v historii hostí evropský šampionát v softbalu. Reprezentanti - nejen čeští - jsou však ryzí amatéři, tak si museli vzít na dovolenou. "Někteří dokonce dali výpověď," odkrývá vlastenecké cítění spoluhráčů kapitán David Mertl.

Je pravda, že jste si musel vzít na šampionátu dovolenou?

Je. Nikdo z našeho týmu není profesionál, všichni máme civilní povolání. Já jsem manažerem v jedné IT firmě. Někteří dokonce dali ve svém zaměstnání výpověď, aby mohli absolvovat celou přípravu a pak se zúčastnit mistrovství. Naštěstí nám vycházejí v práci vstříc a manželky a přítelkyně nás také pouštějí. Já rodinu ještě nemám, ale jiní ano.

Před měsícem jste prohlašoval, že začínat s obhájcem titulu Novým Zélandem je ideální. Myslíte si to i dnes, den před vzájemným duelem?

Myslím si, že jestli máme Nový Zéland někdy překvapit, tak jedině v prvním zápase. Než se rozehrajou, než nasajou atmosféru. Byli zvyklí na domácí prostředí, tohle bude i pro ně něco jiného. Na Zéland jsme se připravovali dlouho dopředu, věděli jsme, že s nimi budeme hrát první zápas. Sledovali jsme je, snažili se objevovat jejich chyby, i když víme, že jich moc není.

Jaké jsou cíle českého týmu?

Postoupit ze základní skupiny do play-off a pak to nechat sportovní štěstěně. Postoupit však může každý, bude to těžké. Naší nejsilnější zbraní je podle mého přizpůsobivost, což nám může dost pomoci.

Fotili jste se na slavnostním zahájení s trofejí pro vítěze. Sáhl jste si na ni?

To se v žádném případě nedělá, z pověrčivosti. Jen jsem ji pozoroval zpovzdálí.

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib vám věnoval sadu míčků na homeruny. Pomohou vám?

To uvidíme. Určitě je využijeme a doufám, že těch homerunů bude na naší straně co nejvíce.

Je pravda, že hodláte po šampionátu v reprezentaci skončit?

Určitě to bude pro mě rozloučení (v dubnu slavil 36. narozeniny, pozn. red.) a považuji za dárek, že to bude před vlastními fanoušky na evropském šampionátu. Proto si chci užít každou chvilku.