Woods bojuje o zelené sako se synem. Jsem nabuzený, přiznal

Před rokem americký golfista Tiger Woods jásal po vítězství na Masters, kterým ukončil jedenáctileté čekání na další titul z turnajů major, a tento týden měl prvenství obhajovat. Zelené sako pro vítěze mu však zůstane minimálně do listopadu, kdy by se mohl slavný turnaj odložený kvůli pandemii koronaviru uskutečnit. Slavný hráč z prodlouženého vlastnictví kultovní trofeje ale žádnou radost nemá.

"Takhle jsem si to sako udržet na delší čas nechtěl. Chtěl jsem hrát, bojovat o něj a zasloužit si ho znovu, jako se mi to povedlo v roce 2002," připomněl Woods úspěšnou obhajobu vítězství v Augustě, kde triumfoval celkem pětkrát.

Čtyřiačtyřicetiletý golfista má štěstí, že hřiště u jeho domu zůstává otevřené, takže má kde trénovat. Navíc každý večer piluje krátkou hru hned u domu v soubojích se svým jedenáctiletým synem Charliem a v sázce není nic jiného než zelené sako z Masters.

"Občas skončí u něj ve skříni, ale většinou zůstává v mojí. Je to sranda, když mě porazí a může mě zlobit, že to sako má. Já mu to další večer oplatím, užíváme si s tím spoustu legrace," řekl v rozhovoru pro GolfTV bývalý dlouholetý první hráč světového žebříčku, který během kariéry ovládl 15 majorů.

Přiznal, že jeho tělo bylo na Masters v obvyklém termínu podvědomě připravené. "Cítil jsem energii, byl jsem nabuzený. Nevěděl jsem, co se děje. Dělám to 25 let, jsem jako připojený drátem. Teď je těžké najít ty správné obvody, jsem z toho trochu nervózní," uvedl Woods. wired

"Ale teď není normální doba, okolnosti jsou výjimečné a pořád se mění. Pro nás všechny je to nezvyklé. Naštěstí bychom snad mohli v listopadu Masters odehrát. Počítám s tím, že tam budu obhajovat, snad se to všechno povede," dodal Woods.