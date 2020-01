Wright zdolal Van Gerwena a stal se poprvé mistrem světa

Skot Peter Wright se stal poprvé v životě šipkařským mistrem světa. Ve finále porazil v londýnské Alexandra Palace 7:3 na sety světovou jedničku, obhájce titulu a trojnásobného šampiona Michaela van Gerwena z Nizozemska. Oplatil mu tak finálovou porážku z roku 2014 a získal peněžní prémii ve výši půl milionu liber.

Wright udával od začátku tempo zápasu a rychle se ujal vedení 2:0 na sety. Van Gerwen se ale dokázal oklepat, zlepšil zejména zavírání a srovnal na 2:2.

V pátém setu ještě obhájce titulu ujal vedl 1:0 na legy, ale od té doby už tahal za kratší konec. Za stavu 4:3 na sety se navíc Wright definitivně odpoutal a zvýšil své vedení až na 6:3.

V kritické chvíli Van Gerwen předvedl parádní leg a jediná šipka ho dělila od zavření na devět šipek, což je nejmenší počet, na který se dá leg ukončit.

EIGHT perfect darts for Van Gerwen who misses D12 for perfection but a 10-dart break levels up the tenth set at 1-1! pic.twitter.com/XVfVh3GPug