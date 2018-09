Yates ztratil na Valverdeho, červený dres ale udržel

Sedmnáctou etapu cyklistické Vuelty s extrémním stoupáním do cíle vyhrál Kanaďan Michael Woods. Lídr Simon Yates z Británie mírně ztratil ze svého náskoku na španělského veterána Alejandra Valverdeho, ale červený trikot udržel.

Jednatřicetiletý Woods měl v náročné etapě v baskických kopcích nejvíce sil ze skupiny uprchlíků, jež jela několik minut před adepty na celkové pořadí. V závěru 157 km dlouhé trasy čekalo na cyklisty mimořádně prudké stoupání, navíc v mlze, a po projetí cílovou čarou na Balcón de Bizkaia museli organizátoři pomáhat jezdcům, aby se stále ještě ve strmém kopci nezastavili.

Torontský rodák Woods si dojel pro premiérový triumf na Grand Tour s náskokem pět sekund před Belgičanem Dylanem Teunsem a deseti před Španělem Davidem De la Cruzem.

"Těžko se to popisuje, bylo to úžasné vítězství, s těmi všemi křičícími lidmi kolem silnice. Můj sportovní ředitel Juanma (Garate) mi do vysílačky říkal: 'Udělej to pro svou rodinu," popisoval Woods. "Před dvěma měsíci se nám s manželkou narodilo mrtvé dítě, přišli jsme o malého chlapce, jmenoval se Hunter. Celé stoupání jsem na něj myslel a strašně jsem pro něj chtěl vyhrát, a to se povedlo," dodal člen týmu Education First Drapac.

Druhý muž průběžného pořadí Valverde dojel s odstupem 2:40 minuty patnáctý, poté co v závěrečných desítkách metrů dokázal setřást Yatese. Brit na něj ztratil osm sekund, tedy zhruba tolik, kolik získal v úterní časovce, a celkově vede o 25 sekund. Na průběžné třetí místo se posunul další Španěl Enric Mas, jenž ztrácí 1:22 minuty.

"Samozřejmě bych býval raději žádný čas neztratil, ale ti dva chlapi přede mnou byli v závěru hodně silní," ocenil Yates Valverdeho a Mase. "Ale jinak to byl z mé strany dobrý výkon, jsem spokojený. Tohle byl den, kterého jsem se bál nejvíc, takže jsem rád, že to máme za sebou," dodal šestadvacetiletý Brit, jenž měl v klíčových okamžicích k ruce své dvojče Adama. Ve čtvrtek čeká cyklisty rovina z Eja de los Caballeros do Lleidy, poté následují dvě etapy s dojezdy do kopce a nedělní finále v Madridu.