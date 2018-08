Začíná ME v plavání. Vysoké ambice mají Micka a Baumrtová

V pátek začne mistrovství Evropy v plavání, které bude v Glasgow jednou z disciplín nového projektu společně pořádaných evropských šampionátů. České barvy bude hájit 13 plavců, včetně hlavních hvězd. Mezi sedmičkou žen je znakařka Simona Baumrtová, v mužské šestici nechybí nejlepší domácí plavec posledních let Jan Micka. Třiadvacetiletý kraulař bude hned v pátek v akci, čeká ho nejkratší z jeho tratí čtyřstovka.

Česká výprava doufá, že by mohla sahat po medailích. "Věřím v semifinálová a ve finálová umístění. A pevně věřím tomu, že jich nebude málo," prohlásil reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Ze všeho nejvíc ale očekává, že ze sebe každý ze závodníků dostane to nejlepší. "Budu rád, když si všichni zaplavou své nejlepší osobní výkony, protože jen zaplavání takových výkonů je z mého pohledu úspěšným vystoupením každého z nich," prohlásil Perna.

"Samozřejmě, že ti, kteří ho mají na mezinárodní úrovni, nebo úrovni českého rekordu, to mají o něco obtížnější, přesto si myslím, že to v jejich silách je," doplnil Perna.

Jednou z největších nadějí výpravy je třiadvacetiletý národní rekordman na tratích 1500 i 800 metrů volný způsob Micka. Sice posbíral několik cenných kovů mezi juniory, na první velký seniorský však stále čeká. Je jen otázkou, jak moc se na jeho formě podepíše tréninkový výpadek kvůli nemoci, kdy bojoval dva týdny s přetrvávajícími vysokými horečkami.

Zmeškal kvůli tomu i původně jedinou kvalifikaci, jíž byl Český pohár v Pardubicích. Do Glasgow mohl až díky úspěšnému vystoupení v polovině července v Podolí, když byl dodatečným kvalifikačním závodem nakonec i republikový šampionát. "Snad se stihnu dostatečně připravit, ale časy zaplavané v Podolí nebyly špatné," připomněl Micka.

Na medailové příčky pomýšlí i šestadvacetiletá Baumrtová, bronzová medailistka z ME 2012. Poplave navíc v prostředí, na které má skvělé vzpomínky díky vystoupení na exhibičním souboji Evropy s výběrem USA pod názvem Duel in the Pool. "V Glasgow je krásný bazén, byla tam fantastická atmosféra. Hrozně se tam těším," řekla Baumrtová.

Novou tváří v reprezentaci je Anika Apostalon, americká rodačka s českým občanstvím, které má díky matce, ale teprve od podzimu. Čekají ji tratě 50 a 100 metrů volný způsob, měla by být také součástí volnostylařské štafety na 4x100 metrů.