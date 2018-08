Závadová do finále nepostoupila, neuspěl ani Chrápavý

Barbora Závadová skončila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 400 m volný způsob jedenáctá a do odpoledního finále nepostoupila. Neuspěl ani další český reprezentant Filip Chrápavý, který obsadil v polohovém závodě na 400 m 28. místo.

Pětadvacetiletá Závadová při svém posledním startu v Glasgow zaplavala čas 4:14,54 minuty a od osmého postupového místa ji dělilo 1,69 sekundy. Za vlastním českým rekordem zaostala o 1,36 sekundy.

"Jde to, ale abych pravdu řekla, chtěla jsem plavat čas, který dnes znamenal postup (4:12,85). Věřila jsem, že pod 4:13 by to mohlo padnout, ale nepadlo, což mě mrzí. I když je to lepší než před dvěma lety na Evropě, není to osobák. Dvě vteřiny od postupu je hodně," řekla Závadová novinářům.

I když jde o její doplňkovou disciplínu, hodně v ní po osobním maximu toužila. "O to víc, když se na ni člověk tak těší. Asi mi v ní ale chybí i trochu zkušenosti, jak ji neplavu často. Během roku si na té trati zkouším různé varianty, třeba plavat druhou polovinu rychleji a podobně. Když pak má člověk plavat úplně na maximum, tak se trošku hledá," připustila Závadová.

"Ale je to jedenácté místo, což si myslím, že ve vedlejší disciplíně není úplně špatné," dodala Závadová.

Devatenáctiletý Chrápavý dohmátl za 4:29,48 minuty a skončil mezi posledními.